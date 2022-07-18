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買一捐多！畢嘉士基金會絕美系公益中秋禮盒送愛無國界

▲▼畢嘉士基金會絕美系公益中秋禮盒送愛無國界。（圖／畢嘉士基金會提供）

▲畢嘉士基金會今年推出兩款中秋公益禮盒，讓消費者透過一次購買支持多個社會議題。（圖／畢嘉士基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

受限防疫今年與親友聚少離多，不如現在就超前部署中秋送禮表心意！畢嘉士基金會長期秉持愛無國界的精神，服務從台灣延伸至非洲，每年藉由推出年節公益禮盒，採購小農及地方服務團體商品並將盈餘投入非洲服務計畫，讓消費者透過一次購買就能支持多個社會議題。

今年畢嘉士推出《旭日山嵐》、《微光橙曦》兩款禮盒，結合台灣在地與非洲跨國打造公益商品，讓消費者送禮時不僅展現獨具品味，更對永續環境和社區發展，獻上一分心意！

《旭日山嵐》禮盒是畢嘉士基金會首度與國內手工餅乾品牌〈山木島Shanmu〉跨界之作，禮盒內容包含五款手工小點搭配兩款馬拉威茶包，是款送禮甜蜜大方的禮盒。山木島是全台灣第一個以台灣山林、思想、美學為靈感的品牌，細緻的手工餅乾嚴選來自本地和世界的食材，更提撥盈餘回饋台灣山林，認養林道、造林復苗，而畢嘉士也期盼每一杯茶都能成為支持非洲小農的養家收入來源，給予非洲孩童翻轉生命的機會。

《微光橙曦》禮盒則是畢嘉士二度與台東〈孩子的書屋〉、台東在地品牌〈德朱利斯DJULIS〉合作。內容包含此款禮盒限定的畢嘉士「柑橘丁香紅茶」，搭配書屋烘焙坊的手工無毒「百香果果醬」，台東紅黎製成的「紅黎穀物棒」。

選購禮盒將可一次協助包含台東孩子的書屋，長期透過伴讀來照顧學校與家庭忽略的孩子，用愛陪伴他們成長及一萬公里外的馬拉威貧困學童。而選用台東當地農友栽種紅黎的德朱利斯穀物棒，則透過制訂栽種SOP，與農友契作，同時確保品質與小農利益；一份禮盒，同時支持了台灣及非洲馬拉威，致力友善環境栽種的辛勤小農。

畢嘉士禮盒外盒設計，封面採用幾何圖形設計，像一本本展開的書，呈現書本的意象。禮盒銷售盈餘將全數用於資助非洲馬拉威貧困學童獎助學金；也盼望透過跨界合作，讓消費者不論選購《旭日山嵐》還是《微光橙曦》禮盒，都能一同支持台灣本土的友善農業和環境，為永續生活展開行動。

即日起至7月31日，至畢嘉士基金會官網https://bjorgaas.org.tw/fair.php預購2022年中秋禮盒，兩件以上即享九五折優惠。大宗企業採購，可電洽畢嘉士基金會02-8786-9661。

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