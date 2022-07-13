護理師跪在病患腳邊！專注「1件事」震撼2萬網　同行嘆：是日常

▲有網友在急診室發現，一名護理師正跪地幫病患抽血。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者閔文昱／綜合報導

醫護人員的辛勞眾所皆知，尤其在這一兩年疫情的影響下，更是承受不少壓力，讓人相當敬佩。有網友近日分享畫面，只見一名女姓護理師雙膝下跪在病床旁，並仔細地為病患抽血，讓原PO看了相當震撼。貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他13日到新北市某醫院急診室陪同家屬時，意外發現對面一名女護理師正跪在地上，仔細一看得知原來她正在幫病床上的病患抽血，不過如此敬業的畫面也讓他相當衝擊，感嘆「人家的工作，卻讓我震撼跟感動。」

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畫面一曝光，馬上吸引2萬多名網友關注，紛紛留言「發自內心的良善」、「她們很辛苦，所以別找她們麻煩」、「敬禮～辛苦了，白衣天使」、「護理師真的很辛苦啊」、「有很多醫護人員揪甘心，甚至比一些家屬對病患更體貼」、「醫護人員真的辛苦了」、「住院過才真正理解，護理師很偉大」。

另外，也有不少同業出面表示，「我以為他在剪指甲，看到止血帶才發現哦原來在抽血，意識到我今天也是跪著抽血來著，有時真的是只想把事情做完顧不了跪不跪了」、「常常跪在地上打針的我默默飄過，不過我跪只是因為我方便打針而已，不然腰很痠」、「跪著打針抽血是上班日常」。

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