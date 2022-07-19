選陳時中「台北變全球最宜居城市」　陳建仁：他是世界性防疫英雄

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市參選人陳時中19日正式宣布前副總統陳建仁擔任競選總部主任委員。陳建仁致詞時，強調陳時中是「世界性防疫英雄」，台灣防疫做得好，其一因素是陳時中擔任指揮官。陳建仁強調，若陳時中當選，相信台北、台灣的未來會越來越好，全世界會看到台灣是一個很好的國家，也有機會讓台北變成全世界最宜居的城市。

▲陳時中19日正式宣布陳建仁擔任競總主委。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中與競選團隊上午10時在台北霞海城隍廟召開「市長競選團隊公布記者會」，會中陳時中正式宣布陳建仁擔任競總主委。陳建仁說，陳時中過去900天，每天為台灣防疫打拚，讓台灣變成全世界防疫最好的國家；自己曾被外媒體詢問「台灣為什麼做得這麼好」，他則回應是因為有很好的指揮官陳時中，以及台灣2300萬人，有很好的管理及公民素質，就是台灣成功所在。

陳建仁表示，他相信有「世界性防疫英雄」，不僅會讓台北在地方展越來越好，更重要的是有國際防疫英雄當台北市長，會讓台北變成國際的台北、全世界的台北；此外若要讓台北變成全世界最宜居的城市，選陳時中當台北市長就有機會。

陳建仁從陳時中歷練來看，認為陳時中從照顧小孩到照顧老人，都很有經驗，所以在陳時中的智慧、慈悲、謙卑下，相信台北市會越來越好。而身為SARS指揮官的陳建仁，覺得陳時中是「寂寞的人」，曾默默提供意見給他；陳建仁向陳時中喊話，「你不再孤獨」，這次選舉他一定站出來力挺。

陳建仁坦言，自己從無選舉經驗，但會比別人更拚命來挺陳時中，讓陳時中當選台北市長，相信台北的未來會越來越好、台灣的未來會越來越好，全世界會更看到台灣是一個很好的國家，「天佑台灣，天佑台北」。