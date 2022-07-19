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超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

▲▼啤酒抗痘,美無痕抗痘修復凝膠,皮膚科醫師推薦。（圖／業者提供）

▲妙齡女口罩下滿臉痘痘粉刺超自卑，靠這一款啤酒抗痘神物養成光滑女神肌！

【企劃特輯】

這個夏天，最「驚喜」的跨界合作之一，可說是台酒與知名品牌安美諾生醫聯手推出的「美無痕抗痘修復凝膠」。而這款抗痘新品，除了台酒吸睛，也因其天然植萃的成分，適合皮脂分泌旺盛的夏天，一上市便引起熱銷！使用過的網友紛紛給出好評：「對抗成人痘好用」、「頑強爛痘跟粉刺改善好多」、「終於跟糾纏多年的背部痘痘say bye了」，證實此產品不只是話題，效果更是深入人心。

▲▼啤酒抗痘,美無痕抗痘修復凝膠,皮膚科醫師推薦。（圖／業者提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」聯手台酒啤酒花成分，拯救網友的各種痘痘困擾。

專業研發產品再升級　淨痘調理超有感

原就擅長修復各種肌膚問題的安美諾生醫，與台酒歷時多年共同專研，運用歷史悠久的發酵技術，讓天然又高品質的“啤酒花”酵母精華，為肌膚帶來天然保護力。一個是保養品專家、一個是台灣長年的釀造品牌擔當，兩邊都秉著職人的堅持，在全心研發這款抗痘產品。「美無痕抗痘修復凝膠」不止使用多種具有機專利的植萃精華，更有強大的安定性和高效滲透力，能乾淨俐落地達到全面「抗痘」效果！

▲▼啤酒抗痘,美無痕抗痘修復凝膠,皮膚科醫師推薦。（圖／業者提供）

▲多種包含啤酒花在內的天然植萃精華，兼顧肌底的舒緩修護，及外部可見的控油及光滑柔潤。

夏天肌膚泛油狂出痘！ 用啤酒花養膚超有「酵」

在炎熱高溫下的肌膚，原就容易泛油光導致毛孔堵塞、痘痘和粉刺暴長，再加上防疫成天口罩不離臉，更是讓臉悶出痘。

「美無痕抗痘修復凝膠」的主打成分啤酒花，富含B群酵母，能有效控油，強化肌膚保護力。另外多種優質有機植萃，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉⋯⋯等，幫助安撫舒緩、淨化毛孔、抵抗老化，維持原生肌膚的健康。當中更添加明星煥膚成分水楊酸，代謝老廢角質，讓肌膚更顯光滑細緻。

▲▼啤酒抗痘,美無痕抗痘修復凝膠,皮膚科醫師推薦。（圖／業者提供）

▲長期飽受痘痘困擾的Hannah，靠著與台酒聯手研發出的完美抗痘配比，改善調理痘痘，終於重現健康光滑肌。

國家認證超安心　皮膚科醫師推薦各種膚質適用！

「美無痕抗痘修復凝膠」獲得國家藥妝許可證，並通過SGS檢測，不只是速效使用的抗痘好物，更是改善膚況的日常保養品！美女皮膚科醫師王麒惠，也特別推薦這款產品：「它用天然有機植萃的方式，加速代謝修護，適用於所有膚質，由內安撫舒緩、修護油脂平衡，再由外淨化毛孔、改善痘痘，皮膚不止看起來變得光滑，事實上你的肌底，也變得更健康了。」

炎炎夏日，毛孔粗大、痘痘暴長、臉部泛油光⋯⋯等等肌膚問題，都能透過「美無痕抗痘修復凝膠」來舒緩得到大幅改善！

▲▼啤酒抗痘,美無痕抗痘修復凝膠,皮膚科醫師推薦。（圖／業者提供）

▲產品榮獲多項認證，經專業皮膚科醫師推薦，值得信賴。

▲▼啤酒抗痘,美無痕抗痘修復凝膠,皮膚科醫師推薦。（圖／業者提供）

▲一上市便引起熱銷！使用過的網友紛紛給出好評，證實此產品不只是話題，效果更是深入人心。

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關鍵字：

啤酒抗痘美無痕抗痘修復凝膠皮膚科醫師推薦

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