　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲妙齡女口罩下滿臉痘痘粉刺超自卑，靠這一款啤酒抗痘神物養成光滑女神肌！

【企劃特輯】

這個夏天最「驚喜」的跨界合作之一，可說是台酒與知名品牌安美諾生醫聯手推出的「美無痕抗痘修復凝膠」。而這款抗痘新品，除了台酒吸睛，也因其天然植萃的成分，適合皮脂分泌旺盛的高溫夏天，一上市便引起熱銷！使用過的網友紛紛給出好評：「對抗成人痘好用」、「頑強爛痘跟粉刺改善好多」、「終於跟糾纏多年的背部痘痘say bye了」，證實此產品不只是話題，效果更是深入人心。

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」聯手台酒啤酒花成分，拯救網友的各種痘痘困擾。

專業研發產品再升級　淨痘調理超有感

原就擅長修復各種肌膚問題的安美諾生醫，與台酒歷時多年共同專研，運用歷史悠久的發酵技術，讓天然又高品質的“啤酒花”酵母精華，為肌膚帶來天然保護力。一個是保養品專家、一個是台灣長年的釀造品牌擔當，兩邊都秉著職人的堅持，在全心研發這款抗痘產品。「美無痕抗痘修復凝膠」不止使用多種具有機專利的植萃精華，更有強大的安定性和高效滲透力，能乾淨俐落地達到全面「抗痘」效果！

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲多種包含啤酒花在內的天然植萃精華，兼顧肌底的舒緩修護，及外部可見的控油及光滑柔潤。【官網優惠區】

夏天肌膚出油狂冒痘！　用啤酒花養膚超有「酵」

在高溫狂飆下的肌膚，原就容易泛油光導致毛孔堵塞、痘痘和粉刺暴長，再加上防疫成天口罩不離臉，更是讓臉悶出痘。
「美無痕抗痘修復凝膠」的主打成分啤酒花，富含B群酵母，能有效控油，強化肌膚保護力。另外多種優質有機植萃，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉…等，幫助安撫舒緩、淨化毛孔、平衡油脂，維持原生肌膚的健康。當中更添加明星煥膚成分水楊酸，代謝老廢角質，讓肌膚更顯光滑細緻。

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲長期飽受痘痘困擾的Hannah，靠著與台酒聯手研發出的完美抗痘配比，改善調理痘痘，終於重現健康光滑肌。【momo優惠區】

國家認證超安心　皮膚科醫師推薦各種膚質適用！

「美無痕抗痘修復凝膠」獲得國家藥妝許可證，通過SGS檢測，不只是速效使用的抗痘好物，更是改善膚況的日常保養品！美女皮膚科醫師王麒惠，也特別推薦這款產品：「它用天然有機植萃的方式，不含類固醇，適用於所有膚質，由內安撫舒緩、修護代謝，再由外淨化毛孔、平衡油脂、改善痘痘，皮膚不止看起來變得光滑，事實上你的肌底也變得更健康了。」

炎炎夏日，毛孔粗大、痘痘粉刺暴長、臉部泛油光…等肌膚問題，都能透過「美無痕抗痘修復凝膠」來舒緩得到大幅改善！

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲產品榮獲多項認證，經專業皮膚科醫師推薦，值得信賴。

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲一上市便引起熱銷！使用過的網友紛紛給出好評，證實此產品不只是話題，效果更是深入人心。

台酒監製有機植萃，皮膚科醫師推薦的「美無痕抗痘修復凝膠」哪裡買？
【此頁限定】官網63折，結帳輸入優惠碼「et005」再折100元
點此前往官網→https://lihi1.com/09gdt
momo→https://reurl.cc/9GR668
東森→https://reurl.cc/yr5aLq
PChome→https://reurl.cc/41W6MK
免費客服專線：0800-202-777
加Line諮詢：@amiino

ET快訊
這裡要發錢了！　每人領1200元「總額超過2千萬」
獨／《一家團圓》李燕突下車原因曝！　計畫動手術
阿美族新手揹工失聯11天亡　山友點名1魔人：晚上睡得著？
林哲瑄關節唇破裂！　嚴重痛到「握不住球棒」
向佐爆出軌　郭碧婷爸挺女婿挨批！再發聲：父親會不護女兒嗎
25歲泰拳名將被打到「腦死不治」！　對手自責引退
海芬宣布懷孕！實現「和小鬼生前約定」　2年前哽咽拜託快投胎
新竹虎林棒球場「廠商擺爛」！　投手丘打擊區找學生搬磚挖土

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

痘痘新剋星！專家揭「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

全聯台東旗艦店無印良品開幕！快閃滿千送百　3款接地氣新品開賣

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

中元普渡懶人攻略！特搜千元以下特色拜拜箱　媽祖聯名款人氣高

foodpanda8月起「取消訂單費用店家也要扛」挨轟！業者回應了

起士控、麻糬控快看！老虎堂X奇美食品最強聯名包　超狂拉絲轟動全網

全家健康交給營養師推薦「三寶」！方便攜帶與保存隨時想喝就喝

呵護「妹妹」的親密關係　親親JIUJIU全新推出MIT「純淨涼感衛生棉」

【廣編】打造玩家潮流新選擇！喝奇動能量飲奪Free Fire百萬虛寶

暑假何處去？搭桃捷來趟Outlet一日遊　吃喝買逛玩美拍應有盡有

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

全聯台東旗艦店無印良品開幕！快閃滿千送百　3款接地氣新品開賣

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

中元普渡懶人攻略！特搜千元以下特色拜拜箱　媽祖聯名款人氣高

foodpanda8月起「取消訂單費用店家也要扛」挨轟！業者回應了

起士控、麻糬控快看！老虎堂X奇美食品最強聯名包　超狂拉絲轟動全網

全家健康交給營養師推薦「三寶」！方便攜帶與保存隨時想喝就喝

呵護「妹妹」的親密關係　親親JIUJIU全新推出MIT「純淨涼感衛生棉」

【廣編】打造玩家潮流新選擇！喝奇動能量飲奪Free Fire百萬虛寶

暑假何處去？搭桃捷來趟Outlet一日遊　吃喝買逛玩美拍應有盡有

「拜床母」小孩更好帶！全聯搶攻七夕祭拜「神界女團」首推平安禮盒

虎年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌曝...撥「這電話」恐惹禍上身

檢方分案查新竹球場　「這些人」恐遭約談！市府：會全力配合

蝦皮實體店搶超商生意！外資點名統一超「取貨業務」受威脅　降評砍目標價

曾仁和因傷辭退明星賽　成晉遞補詹子賢

在日本也能刷Apple　Pay！新哈日神卡來了　目標年底發卡量達10萬張

柯文哲拜會民進黨團被「當面洗臉」　議員嗆：慶幸你5個月後就要離開

Jennie同款熊熊項鍊、超模愛包⋯　超難買IG洗版夯物「在這」都有

還在檢討性暴力受害者？慰安婦阿嬤是「Me too先行者」特展登場

柯志恩提第2條過港隧道加速規劃　陳其邁：早就是市政府政策

1成患者脫離失智！台大醫院研究這款心臟手術　可改善老人神經認知功能

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

消費熱門新聞

快訊／7-11開出3張千萬發票

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

foodpanda8月起「取消訂單費用店家也要扛」！業者回應

寶島眼鏡「哈利波特系列鏡框」閃電、金探子全入鏡

快訊／全家最新發票中獎名單快看

速食店「買飯送比薩」平日限定吃

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

第2彈超Q「咖波的香香肉肉桶」來了

起士控、麻糬控快看　聯名包超狂拉絲轟動全網

全聯台東旗艦店3~5樓無印良品開幕

漲幅最高9％！光泉鮮乳明天要漲了

買手搖飲再送「神秘口味」瓜子試吃

更多熱門

相關新聞

邵雨薇曝4招抗痘去粉刺保養秘訣

邵雨薇曝4招抗痘去粉刺保養秘訣

以甜美清新氣質受到歡迎的女星邵雨薇，最近工作行程滿檔，尤其先前日夜趕拍的電影《我的麻吉4個鬼》剛殺青，但肌膚依舊維持著好狀態，她就大方分享自己對抗痘痘、粉刺的保養秘訣，不僅在保養上用「秘密武器」調理惱人粉刺，連飲食也有小撇步，由內而外養出好膚質。

BMW女酒駕撞休旅車　騎士衰遭擊落

BMW女酒駕撞休旅車　騎士衰遭擊落

「6種NG食物」超傷皮膚！醫警告：爆油狂長痘

「6種NG食物」超傷皮膚！醫警告：爆油狂長痘

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」限時開張！

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」限時開張！

「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

關鍵字：

痘痘啤酒啤酒花美無痕抗痘修復凝膠安美諾生醫台酒生技

讀者迴響

熱門新聞

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

女團Pikacream5天解散？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面