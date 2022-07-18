男業務把「客戶14歲女兒」勾上床！車震片推特瘋傳　父母闖店暴揍

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記者鄭思楠／綜合報導

網傳天津市一凱迪拉克的男業務員，在店裡被一對客戶夫妻當場暴打，原因是該業務員竟然和客戶14歲的女兒發生了性關係，影片顯示，當時周圍人紛紛勸阻。涉事4S店工作人員表示，事發時店內其他人已報警，警方已介入調查。該門店也回應稱，此屬員工私事，公司也是受害方。

綜合陸媒報導，影片中，一對夫妻一邊暴打，一邊罵道「你是人嗎？你是人嗎？強姦小女孩」、「她才初二（國中二年級）啊，你這個畜牲」。在遭到男業務員否認時，他們怒轟稱「證據都有」。

當時，店內其他工作人員有的人試圖將顧客拉開，有的人拿出手機拍攝。有工作人員透露，該名業務員是遊戲與14歲少女結識，與工作無關，而且雙方發生關係是「你情我願」。

▲車商業務爆嘿咻客戶14歲女兒還拍片。（圖／翻攝自影片）

打人影片17日開始在微博上瘋傳，此外，推特上也流傳女孩僅身穿內衣在車內的照片。18日，天津隆眾凱迪拉克一名工作人員表示，「網傳信息是謠言，目前領導已經去報警，網上說是凱迪拉克客戶和車主的消息不實，流傳出來的女孩影片也並不可信，自己之前沒有見過這段影片，店內業務員也不一定開得起凱迪拉克。」

此外，中北鎮宣傳辦工作人員也回應，目前派出所已經介入調查此事，後續將發布相關通報。