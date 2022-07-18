小學女遭國中男「拉巷弄性侵」！爆料人心碎求救　震撼監視影曝光

▲巷弄監視器拍下國中少年性侵國小女童。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國一名擁有百萬粉絲的微博主上月揭露一段監視器畫片，內容為一名國中少年將一名國小女童拉到巷弄內性侵，女童雖不情願，但在少年的指使下只能配合的將褲子脫下，整個過程看似相當熟練，疑似不只發生過一次，讓不少網友看了相當震驚。

綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江某處的巷弄內，監視器畫面顯示的時間為去年12月26日，但直到今年6月有人查看了監視器後事件才被揭露。爆料人指出，女童被拉進小巷後，熟練的將褲子脫下並為男生口交，而男生在性侵過程中還一邊警戒四周有無其他人靠近，「不到一分鐘的影片我看了3次，我現在精神快分裂了。」

爆料人事後將影片提供給微博主，希望可以讓這件事受到大眾關注，「救救這個小女孩」。隨著微博主將影片曝光，這起事件馬上掀起陸網討論，紛紛表示，「只是看到一小段，就心痛得不得了，救救這個孩子吧」、「希望女孩並不懂這到底意味著什麼」、「哭了很多次，有心理陰影了，憤怒又無力」、「女孩這麼乖乖脫下褲子，到底被打了多少次才能這麼熟練啊」。

不過也有網友懷疑，女童可能並非是受到少年所迫，「雙方可能是基於好奇自願的，有什麼奇怪」、「有可能是女生主動獻身勾引」、「2人感覺像是你情我願」。對此，中國官方至今仍未做出回應。

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