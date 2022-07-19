雙城論壇「改善兩岸關係累積善意」　龔正：交流需共同政治基礎

▲上海市長龔正致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

2022台北-上海城市論壇（雙城論壇）今採視訊登場，上海市長龔正在致詞中強調，兩岸交流離不開共同的政治基礎，在兩岸關係嚴峻複雜的條件下，仍然堅持舉辦雙城論壇，就是為了不斷的增進兩岸人民的相互理解，為改善兩岸關係累積善意。他也強調，兩岸一家親，上海仍會為台企提供良好投資環境，為台商學習就業創業生活提供更多的便利。

台北－上海城市論壇（雙城論壇）今（2022）年由台北市主辦，以「韌性、永續、人文」為主題，雙方副市長將就「節能減碳、淨零排放」為題進行主題演說。上海市長龔正致詞表示，「雙城論壇是台北和上海攜手合作的重要平台，也是兩市交流的橋樑紐帶，2010年以來上海和台北輪流舉辦，共同探討民生關切，分享城市管理的經驗，開展人文交流互動，取得了積極豐碩的成果，目前我們已經取得39項交流合作備忘錄，涵蓋了科技、教育、文化、醫療衛生、智能交通、青年交流等多個領域。」

龔正表示，特別是近兩年來，面對嚴峻複雜的台海局勢和疫情形勢，在雙方的共同努力下，兩地人民的交流交往未曾減弱，雲端賀新春、燈會鬧元宵、書畫公益聯展、青年創業大賽等線上線下相結合的活動，受到兩地民眾的歡迎和鼓勵，這也充分說明雙城交流變得是形式，不變的是初心，交流合作融合發展始終是兩岸民眾的心聲。

他進一步稱，「台北城市治理精細，生態環境宜居，人文底蘊深厚，有許多值得上海學習的先進理念和生動案例，我們期待和台北分享經驗，加強合作。」

龔正指出，今天，雙方將圍繞節能減碳進行主題分享，此次論壇必將進一步加深彼此了解，凝聚更多的共識，增進兩地發展。兩岸同胞心之相系，情之相融，任何力量都切割不斷，我們將秉持兩岸一家親的理念，一如既往的為台企來滬投資興業提供良好的環境，台胞在上海學習就業創業生活提供更多的便利。

龔正表示，柯市長在致辭當中提到了兩岸交流的一些問題，這些問題在過去都曾經得到了很好的解決，這些問題也再次證明，兩岸交流離不開共同的政治基礎。

他強調，「我們也期待兩地同心同行，攜手打拼，為雙城謀發展，為同胞謀福祉，為民族創未來。在兩岸關係嚴峻複雜的條件下，我們兩市仍然堅持舉辦論壇，就是為了不斷增進兩岸人民的相互理解，為改善兩岸關係累積善意。」

▲2022雙城論壇上海主會場。（圖／主辦方提供）

由台北市府主辦的2022雙城論壇議程預計進行1.5小時，循往例將由雙方市長進行開幕致詞，隨後進行半小時的永續環保主題演講，最後簽訂3項合作備忘錄並結束議程。

而今年雙城論壇規劃在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處簽署合作備忘錄（MOU），在循環經濟方面，雙方不定期進行兩市循環經濟政策推動相關的資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流；在智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦的智慧交通相關活動；在圍棋運動方面，雙方將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升兩市圍棋運動選手的競技水準，增進圍棋運動教練等專業人員的交流。但考量兩市疫情影響仍在，雙方決定今年不舉辦分論壇。

據了解，雙城論壇自2010年起舉辦，採取逐年輪流互訪的模式，包含今年共要簽署42項合作備忘錄（MOU），並從影視文化、體育、教育民生等領域推廣各層級交流互訪。

最近幾年，雙城論壇聚焦綠色低碳及環保生活，尤其在疫情下，最貼近兩岸民眾的醫療相關配套及政策交流，成為雙城論壇的另一個看點。本屆論壇以「韌性、永續、人文」為主題，從節能減碳的實作分享交換兩市經驗，近一步帶動及深化兩市各領域的交流合作。