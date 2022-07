俄國把天然氣「武器化」　歐盟從亞塞拜然增加進口

▲歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩(左)與亞塞拜然總統阿利耶夫(右)簽署新協議,讓亞塞拜然供應多一倍天然氣給歐洲。(圖/翻攝推特@vonderleyen)

文/中央社巴庫/巴黎18日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩今天表示,歐盟正尋求從亞塞拜然進口多一倍天然氣。俄羅斯侵略烏克蘭後,歐洲正尋找俄國以外天然氣供應來源。法新社報導,自從莫斯科2月24日入侵烏克蘭,天然氣供應已逐漸成為俄羅斯和歐洲之間對抗的武器。

范德賴恩(Ursula von der Leyen)在推特(Twitter)發文表示:「歐盟正轉而尋求更可靠的能源供應來源。今天我來到亞塞拜然簽署一份新協議。」

位於西亞的亞塞拜然,去年透過穿越喬治亞和土耳其的輸送管,供應歐洲約80億立方公尺的天然氣。

范德賴恩寫道:「我們的目標,是讓亞塞拜然輸送到歐盟的天然氣在幾年內倍增。對於我們的供應安全,以及在我們邁向氣候中和(climate neutrality)的道路上,亞塞拜然將是至關重要的夥伴。」歐盟執委會在范德賴恩行前表示:「在俄羅斯持續將它的能源供應武器化之下,分散我們的能源進口來源是歐盟優先要務。」

亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)上週透露:「歐盟與亞塞拜然將簽署一份重要的能源安全文件。」

