南韓外長朴振抵東京　與日外務大臣林芳正會談　盼解除出口限制令

▲朴振已於18日下午抵達日本東京，與林芳正展開日韓外長會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長朴振今（18）日踏上3天2夜訪日行程，下午從首爾金浦機場飛往東京羽田機場，為尹錫悅政府今年5月上台後首次訪日，預計將與日本外務大臣林芳正展開會談，討論如何解決日韓兩國長年未解的問題，包括二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償問題、日本對南韓限制出口半導體原料、日韓軍事合作協議等。

根據《韓聯社》，朴振18日下午準備從金浦機場登機前向現場記者表示，預計將透過韓日外交長官會談，討論兩國擱置已久的爭議問題，包括韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）效期延長問題，以此作為談判籌碼，換取日本鬆綁對南韓半導體原料出口的限制令。

報導指出，韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）原本是美日韓3國國防軍事合作上的基礎之一，然而自從南韓大法院針對二戰朝鮮籍非法徵用勞工問題做出判決，要求三菱重工等日本企業針對受害者個人做出賠償，否則會變賣日本企業在韓資產作為賠償，對此日本政府（安倍晉三）對南韓實施限制出口半導體原料做為報復，而南韓（文在寅政府）則於2019年8月向日本通報，GSOMIA已到期。

雖然最後在美國川普政府的要求下，南韓停止宣布GSOMIA失效，但爾後GSOMIA卻未能正常運作。

據悉，日本首相岸田文雄延續安倍晉三時期的立場，認為南韓大法院的判決違反1965年日韓請求權協定，日本政府認為南韓應主動尋求方法解決。岸田文雄6月底曾就日韓問題表示，「國與國之間不能違反承諾，這是最基本的。若缺乏（誠信），則未來無論什麼都無法再談。」

朴振也透露此次韓日外交長官會談，將會討論韓日兩國如何攜手合作，應對北韓（朝鮮）的核武與導彈威脅，同時維護韓半島（朝鮮半島）的和平與穩定。

另外，朴振也透露將與日本政府協商拜會岸田文雄，針對前日本首相安倍晉三遭槍殺身亡一事向岸田致哀。

根據日媒《共同社》，朴振已於18日下午抵達位於日本東京的外務省飯倉公館，正在與林芳正舉行會談，預計會談結束後將舉行晚宴。

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