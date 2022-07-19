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大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇邁入第13年議程僅1.5小時　簽42項備忘錄維持兩岸交流不間斷

▲2021台北上海雙城論壇，雙方簽約後揮手道別。（圖／記者林敬旻攝）

▲2021台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者魏有德／台北報導

2022台北－上海雙城論壇今（19）日舉行，受疫情影響，本屆論壇仍維持視訊方式，1.5小時的議程也創下歷年最短時間紀錄。據了解，本屆論壇雙方仍將維持慣例簽下3項合作備忘錄（MOU），也讓雙城論壇舉辦13年來共簽下42項備忘錄，成為兩岸在疫情及政治環境下，維持城市及民間交流不間斷的重要推手。

▲▼ 上海市長龔正、雙城論壇、2021 。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市長龔正於2021雙城論壇開幕時致詞。（圖／記者趙禕攝）

本屆雙城論壇由台北市主辦，在新冠疫情影響下，上海市長龔正無法親赴台北市進行訪問交流，只能透過視訊連線的方式進行。在上海主會場方面，採訪記者也被安排在他處收看大螢幕直播，避免人群聚集帶來疫情傳染風險。

由台北市府主辦的2022雙城論壇議程預計進行1.5小時，循往例將由雙方市長進行開幕致詞，隨後進行半小時的永續環保主題演講，最後簽訂3項合作備忘錄並結束議程。

▲雙城論壇上海會場。（圖／記者趙禕攝）

▲2021雙城論壇上海會場。（圖／記者趙禕攝）

據了解，雙城論壇自2010年起舉辦，採取逐年輪流互訪的模式，包含今年共簽署42項合作備忘錄（MOU），並從影視文化、體育、教育民生等領域推廣各層級交流互訪。首位赴台參加雙城論壇的上海市長韓正（現為大陸國務院副總理）是兩岸分治60年後，首個踏上台灣的大陸直轄市市長，在兩岸民間交流上，象徵與實質意義重大。

▲▼台北市自2010年起舉辦第一屆雙城論壇，時任上海市長韓正與時任台北市長郝龍斌出席在晶華酒店的開幕式。（圖／台北市政府提供）

▲時任上海市長韓正與郝龍斌出席在台北市晶華酒店舉行的雙城論壇開幕式。（圖／台北市政府提供）

而上屆（2021）雙城論壇由上海市主辦，在新冠疫情影響下，台北市長柯文哲無法前往上海市參會，論壇也採視訊直播，不僅縮小規模且取消分論壇及城市參訪等行程，不過，基於持續溝通交流的宗旨，雙方仍成功完成論壇的舉行。

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