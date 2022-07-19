想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

▲有網友提問，跑步減肥真的有效嗎？（示意圖／pixabay）

實習記者黃麗頻／綜合報導

對於想減肥的人，跑步是門檻最低的運動方式，然而跑步減肥真的有效嗎？日前有名網友分享，最近想要減肥，但是看到網路上有知名健身網紅說「跑步不會瘦」，也有人說跑步其實會瘦，他不禁疑惑，「到底哪種說法是對的？」文章曝光後，網友點出跑步減肥「關鍵真相」。

原PO在PTT發文，「跑步會瘦嗎？」提到最近想以跑步的方式減肥，但看到網路上有知名健身網紅說「跑步不會瘦」，自己再去查其他資料時，又看到有人說「跑步真的會瘦」，讓他相當好奇，哪一種說法才是正確的。

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對此，網友紛紛在底下留言，「光是健走就會瘦了，更何況跑步」、「會啊，我瘦了十公斤」、「我朋友跑三個月，體脂從25% 降到8%」、「我的經驗跟你說，一定會」、「很明顯體態會差很多」、「怎麼可能不會瘦」、「一定會，但是你不能只是輕鬆跑」、「從不運動到跑步，最有效果」、「當然會！不會就是你跑不夠多！」

也有不少人點出跑步減肥的「重要關鍵」，「需要飲食控制＋有氧運動輔助」、「飲食控制最重要」、「飲食控制再來才是運動」、「要練肌肉跟配合飲食瘦比較快」、「飲食也不要能太誇張」、「除非是你吃太多」、「飲食佔大部份，克制才是困難點」、「消耗比吃的多就瘦啦，飲食控制才是根本。」