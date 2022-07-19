　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

▲運動跑步。（圖／pixabay）

▲有網友提問，跑步減肥真的有效嗎？（示意圖／pixabay）

實習記者黃麗頻／綜合報導

對於想減肥的人，跑步是門檻最低的運動方式，然而跑步減肥真的有效嗎？日前有名網友分享，最近想要減肥，但是看到網路上有知名健身網紅說「跑步不會瘦」，也有人說跑步其實會瘦，他不禁疑惑，「到底哪種說法是對的？」文章曝光後，網友點出跑步減肥「關鍵真相」。

原PO在PTT發文，「跑步會瘦嗎？」提到最近想以跑步的方式減肥，但看到網路上有知名健身網紅說「跑步不會瘦」，自己再去查其他資料時，又看到有人說「跑步真的會瘦」，讓他相當好奇，哪一種說法才是正確的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友紛紛在底下留言，「光是健走就會瘦了，更何況跑步」、「會啊，我瘦了十公斤」、「我朋友跑三個月，體脂從25% 降到8%」、「我的經驗跟你說，一定會」、「很明顯體態會差很多」、「怎麼可能不會瘦」、「一定會，但是你不能只是輕鬆跑」、「從不運動到跑步，最有效果」、「當然會！不會就是你跑不夠多！」

也有不少人點出跑步減肥的「重要關鍵」，「需要飲食控制＋有氧運動輔助」、「飲食控制最重要」、「飲食控制再來才是運動」、「要練肌肉跟配合飲食瘦比較快」、「飲食也不要能太誇張」、「除非是你吃太多」、「飲食佔大部份，克制才是困難點」、「消耗比吃的多就瘦啦，飲食控制才是根本。」

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
快訊／美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次
快訊／淡水劫匪飛車行搶　晨運女「背後遇襲」倒地濺血
獨／4死血案內幕！「8年前證人」李鴻淵只饒他　原因6個字
獨／找到了！台鐵員工攀馬崙山失聯6天　「跑山獸」尋獲遺體
女大生遭性侵　男同學逃回家！屍體「1個小時」才發現
16人「裸身求愛」！初見就有生理反應　人氣王一女尬三男
王必勝避談小三被罵慘！他教「1句話」滅火　網狂讚：高手
桃園30歲男50元買大樂透送老婆　竟中1.2億！
李妍瑾徵AV男優！她親手量尺寸　「羅志祥絕技」3關卡曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跑步不會傷膝蓋！復健科醫讚「反而有助保養」　坐太久更容易退化

25歲男「蛋蛋爆青筋」！跑步脹痛嚇求醫　原因曝光

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

高中免試入學12.8萬人上榜！　錄取率99.26%創新高

女童飯店吃早餐手機音量大開　6歲妹勸阻被罵「X」！結局療癒

威德HBL獎助學金紀錄片　寫下球員逐夢過程

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」...網讚：天選之人

台南做16歲成年禮　安平開台天后宮、碧雲寺等您來轉大人

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌「噁心的東西」　妹子傻：叫我認錯

想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

高中免試入學12.8萬人上榜！　錄取率99.26%創新高

女童飯店吃早餐手機音量大開　6歲妹勸阻被罵「X」！結局療癒

威德HBL獎助學金紀錄片　寫下球員逐夢過程

黑嘉嘉不靠奶爆紅！他曝「超有料真相」...網讚：天選之人

台南做16歲成年禮　安平開台天后宮、碧雲寺等您來轉大人

經期前有分泌物！男友抓內褲嫌「噁心的東西」　妹子傻：叫我認錯

想減肥只靠跑步沒有用！　全場指「關鍵1事」是根本：沒做到都白跑

Amber輸了！人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

IG見1歲小孩仰灌片　大人狂笑臉紅了「比爸還會喝！」全炸鍋

避免累積成大問題　柯文哲：兩岸不應當從「已讀不回」變「不讀不回」

7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　秒爆哀號：開始痛苦了

白頭翁鳥巢坍塌雛鳥險死！她小心送回　一周後見六口幸福飛翔

Angelababy離婚遭爆「獨愛16歲小鮮肉」　男星看不下去發聲了

癌症死亡原因排第一！台東免費肺癌篩檢　高風險族群把握機會

曾莞婷開腿激戰甩小褲褲沒包袱！認真拍全力宣傳「就是希望被看見」

彭振聲盤點台北市2050淨零目標　「已打下未來30年永續基礎」

骨質疏骨折死亡率高！醫籲停經婦女注意4大重點　不能光吃藥

紀念二峰圳百年　「豐‧太陽市集」7／23登場…歌手民雄獻唱

快訊／金融時報：美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次

生活熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

快訊／台北中山區深夜無預警停電　962戶受影響

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

羨慕台北人！　北漂女嘆「2優勢」好嫉妒

最強雞白湯拉麵「雞吉君」宣布停業　網哭了

25天「二度確診」！Ct值18　更明顯症狀曝

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

更多熱門

相關新聞

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

魔鏡呀～魔鏡，什麼樣魔力，讓一向給人肥胖肉感的台語歌手郭婷筠，不僅新專輯封面免靠「修修臉」，成功甩肉30公斤，走跳節目宣傳期還能傲秀迷人S臀線與鉛筆大長腿？答案毫無疑問就是穿上「PP石墨烯塑崩未來褲」莫屬！

少吃還是瘦不下來？營養師曝6大原因

少吃還是瘦不下來？營養師曝6大原因

人妻65kg胖到178kg！老公餵食12年不讓做事

人妻65kg胖到178kg！老公餵食12年不讓做事

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

營養師曝6種「減肥陷阱食物」

營養師曝6種「減肥陷阱食物」

關鍵字：

減肥跑步飲食控制重訓耐力心肺功能

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面