身體記憶瘦感！郭婷筠靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

【企劃特輯】

魔鏡呀～魔鏡，什麼樣魔力，讓一向給人肥胖肉感的台語歌手郭婷筠，不僅新專輯封面免靠「修修臉」，成功甩肉30公斤，走跳節目宣傳期還能傲秀迷人S臀線與鉛筆大長腿？答案毫無疑問就是穿上「PP石墨烯塑崩未來褲」莫屬！這件紅遍演藝圈，讓女明星爭相搶購的藏肉神褲，可幫助身體輕鬆記憶瘦感，無痛減重，今夏更一口氣推出7款莫蘭迪新色，讓女星直接升級女神，百搭各種造型。

減肥、追求完美體態是女藝人一輩子的功課，偏偏從小胖到大的郭婷筠，飽受多囊性卵巢症候群所苦爆肥，加上生了兒子彭Q，體重全面失控，胖到顏面盡失。看著小甄成功甩肉變辣妹，激勵郭婷筠決定找回女明星的羞恥心，全力甩肉，終於從2XL厚片人甩肉30公斤，瘦出人生新巔峰，廣告代言與活動隨之而來，身心靈大豐收。





獨家HSG+讓石墨烯從2D變3D傳導

減肥過程中，除了靠運動，聰明的郭婷筠找上號稱能讓肉肉進去、線條出來的「藏肉神褲」。兼具塑身、恆溫、運動、時尚功能，獨家的HSG +蜂巢式石墨烯結構，讓石墨烯的傳導力從平面變成立體，產生的遠紅外線共振循環可加速燃燒、繃住贅肉，直達深層脂肪，幫助深層循環代謝，運動效果加倍，讓最難瘦的下半身也乖乖如你所願。





仿醫美身型拉提 獨家3D體雕科技超有感

肉肉進去線條出來 腿長無限延伸

另外，塑崩未來褲在五個女性痛點部位加入獨家3D體雕科技技術。在腰部有X型支撐，能強化腰部曲線、防腰內肉溢出；腹部有V型蜂巢編織，能平坦收腹；臀與大腿部有花托型上提區，能收服大腿肉、提臀肉；髖部有斜紋延伸加壓可告別阻塞；小腿的點狀按摩區能拒絕腿痠腳麻，一穿上腰束臀翹盡現迷人S曲線，不用忍受皮肉痛，就能有醫美等級拉提效果。





塑崩未來褲不但能讓穿著透過石墨烯就等同運動動次動，讓身體輕鬆記憶瘦感，想不瘦也難，此外透過3D體雕技術讓腿長延伸5公分，直接雕塑出名模體態，柔軟親膚的舒適超彈力材質，從22~46腰都能輕鬆穿上，滿足每一位女性對健康美麗窈窕的渴望。

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