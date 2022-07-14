25歲男「蛋蛋爆青筋」！跑步脹痛嚇求醫　原因曝光

▲精索靜脈曲張。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

蛋蛋爆青筋！一名25歲年輕男性上班族，下班都會在自家社區健身房使用跑步機運動，近期活動時總覺得左側陰囊有脹痛感，且頻率好像愈來愈頻繁，之後又發現兩側陰囊大小不一，左側不但變小，而且表面顯現一條一條的形狀，嚇得求診泌尿科。經醫師觸診及超音波檢查後，發現是「精索靜脈曲張」。

收治該患者的陳偉傑、羅詩修醫師13日在「泌密會客室」臉書表示，精索靜脈曲張是指精索靜脈發生不正常的腫脹，15歲青少年後開始發病的機率大約是15-20%，而且90%會發生在左側陰囊，因血液回流左側腎靜脈壓力較大，而有30-40%同時發生於兩側。

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醫師指出，病患通常一開始沒有特別疼痛或只有一點悶痛感，但會因為久站、走路或劇烈運動後疼痛更明顯，而休息後又會緩解。

▼患者嚇得求診泌尿科。（示意圖／記者李佳蓉攝）



至於精索（spermatic cord）在哪裡呢？醫師說，精索位於腹股溝內，是睪丸下降到陰囊與腹部連接的一些血管（睾丸動脈、蔓狀靜脈叢）、輸精管、神經及軟組織所形成。

醫師表示，正常的靜脈會有瓣膜防止血液回流，當靜脈瓣膜閉鎖不全血液就會聚集遠端靜脈中，又加上地心引力的作用，造成陰囊附近不正常的靜脈彎曲與腫脹，用手觸摸或目視就可以看到一條一條曲張的靜脈。

醫師指出，精索靜脈曲張也是男性常見的泌尿疾病之一，會使陰囊的體溫增加，副睪丸的溫度上升，精蟲就容易死亡，且逆流血液導致睪丸局部缺氧而造精功能受影響，因此精蟲的活力與品質就會明顯下降，導致約有20-40%的男性不孕患者有精索靜脈曲張的問題，主要分為原發性與繼發性兩種：

►原發性精索靜脈曲張：

精索靜脈回流到腎靜脈的角度有關，或精索靜脈內瓣膜閉鎖不全所引起，多發生於15-25歲的年輕男性

►繼發性精索靜脈曲張：

精索靜脈在回流途中受壓迫引起，常見壓迫因素有腎與輸尿管腫瘤、腹膜後腫瘤、腎積水、久站後腹壓增加等，多發生於35歲以上

▼醫師表示，大多數精索靜脈曲張是偶然發現的，除非有症狀，否則不需要特別治療。（示意圖／記者李佳蓉攝）

醫師說，大多數精索靜脈曲張是偶然發現的，除非有症狀，否則不需要特別治療；輕微的精索靜脈曲張可以採休息觀察、藥物止痛，嚴重者可以使用傳統手術或腹腔鏡手術，做精索靜脈結紮微創手術。

醫師提到，現有的臨床研究還發現，手術後約70%的患者精液品質有明顯改善，有助自然受孕；所以有精液參數異常的不孕男性，可找泌尿科進行精索靜脈曲張評估與諮詢診斷！