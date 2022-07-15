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人妻65kg胖到178kg！老公餵食12年「什麼活都不讓做」

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江台州31歲人妻花花跟老公結婚12年，從65公斤胖到178公斤，老公完全不嫌棄，還不斷餵食，不讓她幹活。不過，雖然老公不介意，但花花卻因為過度肥胖遭遇了許多麻煩，像是坐車壓爆輪胎，睡覺壓塌床板，上廁所要人幫忙等，就連生育都成為問題，只好到醫院採取手術減肥。

▼花花在老公的陪同下，前往廣州的醫院進行減肥手術。（圖／翻攝微博）

▲▼人妻65kg胖到178kg！老公一直餵食「什麼活都不讓做」。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，花花表示，自己從小家裡就很窮，住在大山裡面，小時候什麼好吃的都沒吃過，到讀書、成年時，體重都還算正常，比普通人胖一點而已，大約65公斤，但認識老公以後，老公對她特別好，什麼活都不讓她做，「因為我小時候沒有得到物質上的要求，他什麼都給我吃，什麼都給我買，11、12年的時間就胖到了178公斤。」

花花提到，自己這幾年來試過很多減肥，針灸、火療、節食、推拿，還去過很多訓練營，但每次都失敗了，真的非常難過。

由於過度肥胖，花花睡覺時無法側身，只能趴著睡，為了能讓自己的體重減下來，她參加過很多減肥訓練營，但每次剪下幾十斤後，又因為這種原因停止了訓練，結果體重又回到了當初。

▲▼人妻65kg胖到178kg！老公一直餵食「什麼活都不讓做」。（圖／翻攝微博）

花花還說，因為肥胖的關係，她一直懷不上寶寶，已經流產兩次，希望瘦下來之後，可以生下一個寶寶，然後繼續減肥。

為了實現自己的目標，花花跟老公來到廣州求醫，採取手術減肥。醫師表示，花花已經是極重度肥胖，到這個階段已經無法正常生活，說得不好聽一點，連生活都無法自理，上廁所都要人協助，「經過檢查，我們發現她已經有了二型糖尿病、高血壓、脂肪肝、血脂異常等一系列疾病。」

醫師指出，一般來說，患者到了這個階段的話，依靠節食、運動等常規減肥方法，已經是沒有作用的了，只有依靠外科醫生來幫忙。

經過手術之後，花花的體重已經大幅下降，目前降到約100公斤，後續還將配合運動管理，進一步將體重降下來。

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