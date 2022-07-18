輔大醫院獲贈30台助行器助病人行動　院長王水深：深深感謝！

▲▼ 新莊中央扶輪社捐贈輔大醫院卅台助行器，替社區醫療貢獻一份心力。（下圖同／輔大醫院提供）

記者戴上容／新北報導

新莊中央扶輪社今天上午捐贈助行器給輔仁大學附設醫院，嘉惠病人，雙方未來將更進一步合作；輔大醫院院長王水深說，新莊中央扶輪社所捐贈的30台助行器對病人用處很大，非常適合骨科、復健病人行動需要；新莊中央扶輪社社長黃宇宏說，謝謝輔大醫院為地方醫療深耕，新莊中央扶輪希望幫助更多的人。

新莊中央扶輪社社長黃宇宏說，扶輪人關懷地區、協助社區的精神，感謝社友的愛心與支持，促成這一次助行器捐贈，扶輪社與輔大醫院是在地的好鄰居，未來有更多的愛心捐贈，謝謝輔大醫院為地方醫療深耕，新莊中央扶輪社盡棉薄之力，希望幫助更多的人。

輔大醫院院長王水深說，新莊中央扶輪社捐贈30台助行器，對病人用處很大，非常適合骨科病人復健與其他病人行動需要。感謝扶輪社熱心公益，出錢又出力。讓病人平安健康出院是最重要的事，非常感謝新莊中央扶輪社給予幫助。輔大醫院的一磚一瓦不少來自社會的善心，社會捐贈輔大醫院，醫院用在病人身上，這是良善的流動。

▲新北市醫師公會理事長顏鴻順（左一）、輔大醫院院長王水深（左二）、新莊中央扶輪社社長黃宇宏（左三）。

新北市醫師公會理事長顏鴻順說，早期自己就参與為輔大醫院籌建的藝術品義賣，如今看見輔醫服務地方五年的成績，讓整體新莊醫療更完善。他說，扶輪社的服務焦點中，醫療領域是最常幫助的。中央扶輪社的社員由醫師、中醫師、牙醫師、藥師、律師等組成，是一個醫療專業的社群。很高興新莊中央扶輪社能與輔大醫院有緣分能合作，照顧新莊地區的居民。後續還有很多的機會能跟輔大醫院一起努力，照顧新北、新莊的居民，希望未來新莊中央扶輪社能與輔大醫院建立長期的合作關係。

新北市藥師公會理事長許有杉說，他從雲林搬到新莊的時候，那時候新莊人口才九萬多。成長到三十幾萬的時候，大家就引頸期盼輔大醫院的籌建。在地化的發展與服務是新莊中央扶輪社的首要任務，希望藉由扶輪社的力量，提升在地民眾的醫療水準。