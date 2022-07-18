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「挾山超海」藝術展三芝遊客中心開展！　22位藝術家共同展出

▲▼0718 。（圖／北觀處提供）

▲▼現場展覽人潮 。（圖／北觀處提供）

記者戴上容／新北報導

北海岸依山傍海、落日餘暉的美景常吸引國內外旅客前來遊憩，四十餘年前吸引了許多藝術創作者前來定居，在這裡創作與生活，近日在地藝術家結合觀光資源與北觀處合辦「挾山超海」藝術展。展出的國內外藝術家及工藝創作者有：李寬池、林育生、洪建源、趙玉燕等人，展期自16日至8月6日，於三芝遊客中心開展，歡迎民眾共襄盛舉。

▲▼ 0718李寬池作品 。（圖／記者戴上容攝）

▲藝術家李寬池作品 。（圖／記者戴上容攝）


北觀處表示，北海岸廊帶幅員遼闊亦有許多歷史空間遺址，藝術家在此場域展演較能貼近生活樣態，與城市文藝型態的藝術呈現方式大異其趣，北海岸沿線自然景觀資源豐富，依山傍海、落日餘暉的美景常吸引國內外旅客前來遊憩。

四十餘年前吸引了許多藝術創作者前來定居，在這裡創作與生活，近日在地藝術家結合觀光資源與北觀處合辦挾山超海藝術展，由於是首次以觀光型態的策畫展覽對於藝術家與策展人來說都是一場猶如挾山超海難度的挑戰，此檔挾山超海策畫展於111年7月16日展至8月6日。

展出的國內外藝術家及工藝創作者計有：林庭暐、林聲、吳萬富、卓明珠、邱意喜、胡棟民、許雨仁、許俊翔、陳美嘉、曾俊豪、張金蓮、楊景堯、鄭愛華、鶴一郎、Jorge Rivera、Martyn Barratt、王春長、李振盛、李寬池、林育生、洪建源、趙玉燕。

北觀處處長陳美秀指出，三芝遊客中心位於三芝市區核心，是三芝在地人文薈萃之地，藝術家在此策畫展覽結合文化資源，加上自然藝境在地小農市集，是北海岸地區最好的觀光資源。策展人王藁賢表示，北海岸區內自然資源豐富，藝術家群聚而居，於山海之間體現藝術家獨特的風格，在三芝遊客中心舉辦策畫展與遊客對話是讓藝術進入生活最自然融合的方法也是開發新的藝術觀眾最棒的方式。

▲▼0718展覽 。（圖／北觀處提供）

▲三芝遊客中心位於三芝市區核心（圖／北觀處提供）

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