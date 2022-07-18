　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好友不爽「講話太大聲」一路打進超商　2人當街痛毆互告傷害

▲羅斯福路6段某超商前18日下午發生一起當街鬥毆事件，警方火速逮人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲羅斯福路6段某超商前18日下午發生一起當街鬥毆事件，警方火速逮人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區羅斯福路6段22號一間超商前18日下午15時30分發生一起鬥毆事件，肇因是兩名男子因口角衝突加劇，當街鬥毆，從街上打到超商內，甚至拿超商的東西丟擲。轄區文山二警分局萬盛所獲報後，出動警力到場維安，全案經是友人口角衝突，調查後依傷害罪嫌移送。

▲羅斯福路6段某超商前18日下午發生一起當街鬥毆事件，警方火速逮人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲羅斯福路6段某超商前18日下午發生一起當街鬥毆事件，轄區萬盛所長黃英洲說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，經查民眾郭姓男子（45歲）與米男（60歲）雙方為朋友關係，疑似因為吵架「越講越大聲」，衍生肢體衝突，現場郭男隨手拿取超商置物架與米男互毆。郭男一度不敵，跑到超商店外，又拿到路邊機車上的安全帽反擊。不過，米男出手奪走安全帽，反過來攻擊郭男，雙方互有擦挫傷勢。

救護人員到場後，將郭男送往新店耕莘醫院治療，所幸意識清楚，並無生命危險。由於雙方堅持提告，全案警詢後依傷害罪移送台北地檢署偵辦。文山第二警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性處理，尋求調解或法律程序解決，對於不法暴力行為，警方將依法究辦。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
快訊／法比歐宣布老婆懷孕！　吻肚興奮：我要當爸了
哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」：當事人是漂亮女生
房東來信恭喜　她房租6萬變14萬
婚後拒和公婆同住！男友竟趁「愛愛過程」說服　她傻眼：我很清醒
粉絲只喜歡舊歌？　周杰倫點出「關鍵內幕」霸氣回應了
快訊／周杰倫突拋「2超重磅喜訊」！　689萬人在線全瘋狂了
陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪怒：請具體說明哪個夫人干政
快訊／看護被虐打逼吃狗屎　她斷牙逃生...狠毒2雇主落網了
獨／康建生技「關鍵2人」1死1重傷！宣布暫時停業　70員工留

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好友不爽「講話太大聲」一路打進超商　2人當街痛毆互告傷害

快訊／印尼看護被虐打逼吃狗屎　她斷牙逃生...狠毒2雇主落網了

獨／康建生技暫時停業！「關鍵2人物」1死1重傷　70員工留職停薪

證人之一遭押廁所未被殺！兇手放過康建廠長　動機恐非8年舊怨

女警奔已婚組長套房「甜蜜餵食」　綠帽夫怒告...超貴晚餐價碼曝

博士小三「嘖」一聲慘遭筆電砸瞎　已婚教授辯「手滑」恐囚4年

獨／賴敏男女兒「一轉念」遇死神！見殺手驚聲尖叫　下秒遭爆頭亡

桃園男囤4.3噸爆竹！欠繳57萬罰款　扣押存款讓他2周繳清

台東騎士「左後腰突刺痛」　揪出2惡少持空氣槍射路人

路邊停車繳費單竟被「早開2小時」　真相逆轉...車主臉腫了

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

好友不爽「講話太大聲」一路打進超商　2人當街痛毆互告傷害

快訊／印尼看護被虐打逼吃狗屎　她斷牙逃生...狠毒2雇主落網了

獨／康建生技暫時停業！「關鍵2人物」1死1重傷　70員工留職停薪

證人之一遭押廁所未被殺！兇手放過康建廠長　動機恐非8年舊怨

女警奔已婚組長套房「甜蜜餵食」　綠帽夫怒告...超貴晚餐價碼曝

博士小三「嘖」一聲慘遭筆電砸瞎　已婚教授辯「手滑」恐囚4年

獨／賴敏男女兒「一轉念」遇死神！見殺手驚聲尖叫　下秒遭爆頭亡

桃園男囤4.3噸爆竹！欠繳57萬罰款　扣押存款讓他2周繳清

台東騎士「左後腰突刺痛」　揪出2惡少持空氣槍射路人

路邊停車繳費單竟被「早開2小時」　真相逆轉...車主臉腫了

法比歐宣布老婆懷孕！　吻肚興奮：我要當爸了

越南GDP高成長航商搶進　運價月減26%、較去年11月高峰腰斬

哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」酸唬爛：當事人是漂亮女生

好友不爽「講話太大聲」一路打進超商　2人當街痛毆互告傷害

烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」　在台灣有家的感覺

關穎逾21萬DIOR母女包被女兒亂放　小千金不識名牌惹媽翻臉

哥吉拉人妻找媽救火失敗！她曝慘痛經歷勸：別聽沒邊界感的人建議

接見美前國防部長艾斯培　朱立倫：深談國防政策及台美關係發展

戴資穎、周天成領軍！合庫羽球軍團出戰　2022台北羽球公開賽明開打

葉黃素「最佳服用時間」一次看！必知護眼3招　醫：墨鏡別選這2顏色

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

社會熱門新聞

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

即／跟同事相約澎湖戲水！男東吉衛生所前溺斃

李鴻淵疑有雙重人格！提到康建、賴家秒變臉　

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

即／跟導航逆闖環東！騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴

戶頭多出13萬！不甩銀行通知他爽領光下場曝

即／水泥車變換車道　女騎士捲車底慘死

台化關廠求償11.4億　彰化縣政府判賠4.7億

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

準桌球國手竟是偷拍狼　她慘入鏡全不知

即／台南黑車「失神」逆撞多車　2人受傷送醫

更多熱門

相關新聞

肥宅IG見正妹圖猛撩虧到弟弟

肥宅IG見正妹圖猛撩虧到弟弟

6月20日凌晨二時台北市文山區興隆路4段下崙路口，發生一起街頭鬥毆事件，根據目擊者報案向警方描述，現場約據集12名黑衣人當街持球棒鬥毆，警方到場雙方已鳥獸散，轄區文山警方循線調閱監視器追查，發現是顏姓男子（18歲）與另名何姓少年，因網路平台IG的交友糾紛雙方互嗆，顏男請有十五分幫背景的大哥調人到場助拳，警方事後循線約談涉嫌當街鬥毆的12人到案。

即／羅斯福路某大樓20歲女墜樓！意識模糊急送醫

即／羅斯福路某大樓20歲女墜樓！意識模糊急送醫

北市違停科技執法再增 1 處 7 月 1 日正式啟用

北市違停科技執法再增 1 處 7 月 1 日正式啟用

菜鳥車手超認真！1個月盜領百件　深夜遇警「1動作」露餡

菜鳥車手超認真！1個月盜領百件　深夜遇警「1動作」露餡

為5千元債務反目　他K破好友的頭慘了

為5千元債務反目　他K破好友的頭慘了

關鍵字：

文山二警分局萬盛所羅斯福路萬隆站街頭鬥毆

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面