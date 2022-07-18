好友不爽「講話太大聲」一路打進超商　2人當街痛毆互告傷害

▲羅斯福路6段某超商前18日下午發生一起當街鬥毆事件，警方火速逮人送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區羅斯福路6段22號一間超商前18日下午15時30分發生一起鬥毆事件，肇因是兩名男子因口角衝突加劇，當街鬥毆，從街上打到超商內，甚至拿超商的東西丟擲。轄區文山二警分局萬盛所獲報後，出動警力到場維安，全案經是友人口角衝突，調查後依傷害罪嫌移送。

▲羅斯福路6段某超商前18日下午發生一起當街鬥毆事件，轄區萬盛所長黃英洲說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，經查民眾郭姓男子（45歲）與米男（60歲）雙方為朋友關係，疑似因為吵架「越講越大聲」，衍生肢體衝突，現場郭男隨手拿取超商置物架與米男互毆。郭男一度不敵，跑到超商店外，又拿到路邊機車上的安全帽反擊。不過，米男出手奪走安全帽，反過來攻擊郭男，雙方互有擦挫傷勢。

救護人員到場後，將郭男送往新店耕莘醫院治療，所幸意識清楚，並無生命危險。由於雙方堅持提告，全案警詢後依傷害罪移送台北地檢署偵辦。文山第二警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性處理，尋求調解或法律程序解決，對於不法暴力行為，警方將依法究辦。

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