哥吉拉人妻找媽救火失敗！她曝慘痛經歷勸：別聽沒邊界感的人建議

▲一名人妻擅自將丈夫的哥吉拉公仔送人，導致婚姻瀕臨崩潰。（示意圖／翻攝自哥吉拉FB）

記者閔文昱／綜合報導

一名人妻日前把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，雙方鬧到要離婚，此事曝光後掀起各界熱議。而針對人妻事後跑回娘家商討對策，甚至還提出「貼500萬換房子」的要求，經常參與時事討論的網紅「廣告小妹」就直言，媽媽有時不知事情輕重，「沒有邊界感以及不知物品有情感成份的人，她提供的建議，別聽。」

廣告小妹在臉書發文表示，關於能不能花500萬去換鐵了心要離婚的老公的個人房產，只要老公願意，怎麼幹都行，「但問題是，感情好的時候不敢提這要求，怎麼會覺得撕破臉之後對方就會答應呢？誰都不是傻子。」

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▲廣告小妹經常透過臉書發表時事看法。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

廣告小妹認為，媽媽這種生物，有時不知事情輕重，「她們那一輩人，沒有學習過邊界感是何物。我娘以前會翻我書包，搜我東西。她後期強行佔走很多班長送我的禮物，我沒跟她計較。我送給她和我爹的東西，她也很容易轉送給別人。」因此她也提醒，「沒有邊界感以及不知物品有情感成份的人，她提供的建議，別聽。」

廣告小妹分享，有時她的媽媽會跑來家裡對她家事務提出一些建議，老公在時她會暗示媽媽閉嘴，但老公不在時她就會直接告訴對方，「一個家只能有一個女主人，那人就是我。誰當家誰做主，其他人都是客人，客人就是客客氣氣地來客客氣氣地走。不關你事的話，別說。」

廣告小妹總結，事主這次該轟的對象不是老公，是媽媽，「轟媽媽這種習慣，我建議平日也要培養起來。保平安。」

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