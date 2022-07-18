　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哥吉拉人妻找媽救火失敗！她曝慘痛經歷勸：別聽沒邊界感的人建議

▲▼ 。（圖／翻攝自哥吉拉FB）

▲一名人妻擅自將丈夫的哥吉拉公仔送人，導致婚姻瀕臨崩潰。（示意圖／翻攝自哥吉拉FB）

記者閔文昱／綜合報導

一名人妻日前把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，雙方鬧到要離婚，此事曝光後掀起各界熱議。而針對人妻事後跑回娘家商討對策，甚至還提出「貼500萬換房子」的要求，經常參與時事討論的網紅「廣告小妹」就直言，媽媽有時不知事情輕重，「沒有邊界感以及不知物品有情感成份的人，她提供的建議，別聽。」

廣告小妹在臉書發文表示，關於能不能花500萬去換鐵了心要離婚的老公的個人房產，只要老公願意，怎麼幹都行，「但問題是，感情好的時候不敢提這要求，怎麼會覺得撕破臉之後對方就會答應呢？誰都不是傻子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廣告小妹經常透過臉書發表時事看法。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

▲廣告小妹經常透過臉書發表時事看法。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

廣告小妹認為，媽媽這種生物，有時不知事情輕重，「她們那一輩人，沒有學習過邊界感是何物。我娘以前會翻我書包，搜我東西。她後期強行佔走很多班長送我的禮物，我沒跟她計較。我送給她和我爹的東西，她也很容易轉送給別人。」因此她也提醒，「沒有邊界感以及不知物品有情感成份的人，她提供的建議，別聽。」

廣告小妹分享，有時她的媽媽會跑來家裡對她家事務提出一些建議，老公在時她會暗示媽媽閉嘴，但老公不在時她就會直接告訴對方，「一個家只能有一個女主人，那人就是我。誰當家誰做主，其他人都是客人，客人就是客客氣氣地來客客氣氣地走。不關你事的話，別說。」

廣告小妹總結，事主這次該轟的對象不是老公，是媽媽，「轟媽媽這種習慣，我建議平日也要培養起來。保平安。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
快訊／法比歐宣布老婆懷孕！　吻肚興奮：我要當爸了
哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」：當事人是漂亮女生
房東來信恭喜　她房租6萬變14萬
婚後拒和公婆同住！男友竟趁「愛愛過程」說服　她傻眼：我很清醒
粉絲只喜歡舊歌？　周杰倫點出「關鍵內幕」霸氣回應了
快訊／周杰倫突拋「2超重磅喜訊」！　689萬人在線全瘋狂了
陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪怒：請具體說明哪個夫人干政
快訊／看護被虐打逼吃狗屎　她斷牙逃生...狠毒2雇主落網了
獨／康建生技「關鍵2人」1死1重傷！宣布暫時停業　70員工留

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」酸唬爛：當事人是漂亮女生

烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」　在台灣有家的感覺

哥吉拉人妻找媽救火失敗！她曝慘痛經歷勸：別聽沒邊界感的人建議

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

黃偉哲盼佛畫藝術帶給社會美好善念　民治、永華市長室張掛觀音畫作

【英語多益通】狂收「垃圾訊息」英文怎麼說？

收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

桃園+1903　疫情單日下降27%...5月以來確診數最低

台東6個月至5歲幼兒莫德納疫苗　7／22起開打

女友用IG小帳「買1服務」驚呼有效　一看綠慘了…男主不是他

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」酸唬爛：當事人是漂亮女生

烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」　在台灣有家的感覺

哥吉拉人妻找媽救火失敗！她曝慘痛經歷勸：別聽沒邊界感的人建議

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

黃偉哲盼佛畫藝術帶給社會美好善念　民治、永華市長室張掛觀音畫作

【英語多益通】狂收「垃圾訊息」英文怎麼說？

收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

桃園+1903　疫情單日下降27%...5月以來確診數最低

台東6個月至5歲幼兒莫德納疫苗　7／22起開打

女友用IG小帳「買1服務」驚呼有效　一看綠慘了…男主不是他

法比歐宣布老婆懷孕！　吻肚興奮：我要當爸了

越南GDP高成長航商搶進　運價月減26%、較去年11月高峰腰斬

哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」酸唬爛：當事人是漂亮女生

好友不爽「講話太大聲」一路打進超商　2人當街痛毆互告傷害

烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」　在台灣有家的感覺

關穎逾21萬DIOR母女包被女兒亂放　小千金不識名牌惹媽翻臉

哥吉拉人妻找媽救火失敗！她曝慘痛經歷勸：別聽沒邊界感的人建議

接見美前國防部長艾斯培　朱立倫：深談國防政策及台美關係發展

戴資穎、周天成領軍！合庫羽球軍團出戰　2022台北羽球公開賽明開打

葉黃素「最佳服用時間」一次看！必知護眼3招　醫：墨鏡別選這2顏色

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

「哥吉拉之亂」懶人包曝！人妻芭比Q了

IKEA賣防離婚神器　台南Josh回1句網笑翻

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

挖扁桃腺結石　她見這輩子最衝擊一幕

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

更多熱門

相關新聞

藏品被4度清空　他嘆：花一輩子治療兒時傷痛

藏品被4度清空　他嘆：花一輩子治療兒時傷痛

日前一名人妻把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，雙方鬧到要離婚，此事曝光後掀起各界熱議。一名暱稱「狐狸」的網友看到後也相當有感觸，表示在25歲之前，曾經歷過4次收藏品被清空的經驗，因此從小就認為家裡是不安全的地方，感嘆「真的會有人，花一輩子的時間在治療兒時傷痛」。

IKEA推薦「可上鎖展示櫃」炸鍋

IKEA推薦「可上鎖展示櫃」炸鍋

IKEA賣防離婚神器　台南Josh回1句網笑翻

IKEA賣防離婚神器　台南Josh回1句網笑翻

想跟他睡的公仔大神現身　親曝一招收服老婆

想跟他睡的公仔大神現身　親曝一招收服老婆

「哥吉拉老公回家吧！」　他逆風發文：東西送了就送了

「哥吉拉老公回家吧！」　他逆風發文：東西送了就送了

關鍵字：

哥吉拉廣告小妹

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面