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最想跟他睡的公仔大神現身！噴千萬沒離婚　親曝一招收服老婆

▲蔡嘉航與公仔。（圖／蔡嘉航提供）

▲蔡嘉航手抱哥吉拉。（圖／蔡嘉航提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近日一則人妻將老公珍藏的公仔「哥吉拉」隨手送給親戚的孩子，結果夫妻失和鬧到要離婚的PO文引發熱議，彰化和美鎮一名公仔迷蔡嘉航也在也在臉書分享，表示老婆才不管自己買多少公仔，也不會亂送別人，間接與老婆放閃，今天他受訪時說，這就是夫妻相處之道，他愛公仔、也圓了妻子想開餐廳的夢想，彼此包容溝通，融洽相處。

▲蔡嘉航與公仔。（圖／蔡嘉航提供）

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在人妻自作主張將老公珍藏的公仔「哥吉拉」送人後，蔡嘉航也在臉書分享，表示老婆才不會罵人，但他也只能睡在廣大的公仔展示間了。其他網友們一看紛紛表示羨慕，「好想去參觀你家」、「好想跟你睡」。

▲蔡嘉航與公仔。（圖／蔡嘉航提供）

▲蔡嘉航一張圖羨煞眾人。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

蔡嘉航是個動漫迷，收集玩具和公仔成癡，從一開始喜歡動漫類拼圖，到收集POP、景品、中型GK公仔，從花生米大小到大型1:1動漫模型，5年來收集超過上千隻公仔，包括變形金剛、海賊王、鋼鐵人、綠巨人浩克、七龍珠、火影忍者等等都有，耗資超過千萬。

▲蔡嘉航與公仔。（圖／蔡嘉航提供）

▲蔡嘉航的公仔主題餐廳。

蔡嘉航說，這些公仔都是這幾年珍藏的，每一尊都叫得出口，妻子想開餐廳、也知道他有收集公仔的興趣，因此夫妻一起溝通尊重，就決定開一家公仔主題餐廳，互相圓夢，各自發揮所長，如今10歲的女兒也是一個動漫迷。

▲蔡嘉航與公仔。（圖／蔡嘉航提供）

▲蔡嘉航與公仔合照。

公仔主題餐廳的地點就在和美鎮和厝路一段，是一間貨櫃組合屋，有超大積木兒童遊戲區、裡面有36座大型收藏櫃，在他po文「只能睡在廣大的公仔展示間了」，不少知道的網友也留言簽到，「我們去過耶」、「很多YouTuber有來過，好地方」、「根本公仔界的大神」、「看過影片採訪過，好猛的收藏。」、用餐的客人欣賞公仔後，也紛紛想收藏。

▲蔡嘉航與公仔。（圖／蔡嘉航提供）

▲餐廳內公仔擺設。

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關鍵字：

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