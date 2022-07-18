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藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

▲▼人妻私丟哥吉拉衝熱搜第一　收藏達人曝5公仔重點：真的別亂動。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲人妻私自送走哥吉拉公仔惹怒丈夫。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

日前一名人妻把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，雙方鬧到要離婚，此事曝光後掀起各界熱議。一名暱稱「狐狸」的網友看到後也相當有感觸，表示在25歲之前，曾經歷過4次收藏品被清空的經驗，因此從小就認為家裡是不安全的地方，感嘆「真的會有人，花一輩子的時間在治療兒時傷痛」。

狐狸在臉書發文表示，許多人都知道他對電玩和漫畫的喜愛，但其實他家中連一本漫畫書都沒有，公仔也只有5尊，最多的是遊戲片，不過這些東西都是他搬離家後才慢慢累積的。因為小時候的收藏都「被消失」了，他爸媽很愛做面子，每次有親友看上他的寶物，在爸媽的眼神威嚇之下，他就必須「和平轉移」給對方，但說好的補償從來沒有實現過。

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狐狸想起小時候的另一個回憶，當年他用第一名的成績哀求外公多包一點紅包，要去買超級任天堂主機。沒想到買到手後，父母卻沒有經過他的同意，就直接「借」給表弟，說好1年後會歸還，可是至今沒有再看過了。就連從小死命藏到大的漫畫，也因為爸爸覺得太佔書櫃位置，直接被丟進回收車，「我記得我那天在廢紙回收車前面哭出來」。

▲▼。（圖／翻攝自狐狸臉書）

▲狐狸表示，藏品曾多次被清空。（圖／翻攝自狐狸臉書）

狐狸表示，他長大後很多東西能不買就不買，因為無法判斷「它們能在我身邊多久」，總擔心這些物品某天又會消失，不期待就不會受傷害。他也以自身經歷奉勸所有父母，希望他們可以尊重小孩對於物品的掌控權和自主權，別讓小孩從小就認為家裡是不安全的地方，「真的會有人，花一輩子的時間在治療兒時傷痛」。

狐狸也說，他在25歲之前至少經歷過4次收藏品被清空的經驗，小部分的消失更是多到數不清，最後無奈表示「你們知道那種打開櫃子，發現自己的漫畫、藏品全部都消失的絕望感嗎？」不少人看到後相當有感觸，表示「對於不屬於自己又不懂價值的東西，就是能這麼輕易的捨棄，真是令人難過的心態」、「這個生動到我以為我夢遊發文…天啊辛苦了」。

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