廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

記者任以芳／綜合報導

大陸廣西旅遊城市北海疫情拉警報，從7月12日至7月17日24時，六天下來，北海已累計報告新冠肺炎感染者531例。廣西疫情防控小組今（18日）最新指出，疫情流調發現，大部分感染者和一間金癸市場有關聯，是本次疫情的一個主要爆發和擴散點。

綜合陸媒報導指出，目前，廣西北海疫情形勢嚴峻復雜，正處於疫情應對關鍵期。據北海市通報，該市「7·12疫情」首報病例感染病毒為OmicronBA.2.3，未發現與廣西本土和輸入病例同源性高的基因組序列，亦未發現與大陸其他省份病例同源性高的基因組序列。

▲ 廣西北海分疫情輕重「封控」，全員核酸。（圖／翻攝 北海日報）

北海此次疫情主要有三個特點，一是呈現局部聚集和多點社區傳播的特征，海城區和銀海區為高發區域，合浦縣和鐵山港區呈現零星散發特征。

二是流調結果顯示大部分感染者均與金癸市場存在關聯，提示金癸市場是本次疫情的一個主要暴發和擴散點。

三是疫情傳播速度快，傳播隱匿。本次疫情由新型冠狀病毒Omicron變異毒株BA.2.3引起，疫情暴發後6天內感染人數突破500例。已經動員北海全體市民做核酸檢測。

當前，北海、南寧、崇左、桂林等地相繼出現陽性病例。自16日7時起，北海市實行分區管控，將海城區、銀海區部分區域劃為紅區，實行封控措施，封控期間，人員「足不出戶，只進不出」。

大陸國家衛健委副主任李斌為組長的國務院聯防聯控機製綜合組赴廣西工作組已經抵達北海。