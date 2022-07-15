連2筆環島外送單「台北→屏東」　網見金額嗨：超賺！真相曝光

▲神秘的環島外送單掀起網友討論。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

記者施怡妏／綜合報導

近年來成立許多例如FoodPanda、UberEat以及LaLaMove等外送公司，一名跑LaLaMove的外送員表示，最近看到2筆環島訂單，都是指定從北部送到南部，送完後可獲得6千多元的費用，讓他感到很驚訝，不曉得是開玩笑，還是真的有人委託送單，貼文一出許多網友笑喊，「搭客運成本1000元，很賺欸！」

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，日前在外送平台上看到一筆訂單，收貨地點是新北市淡水區，寄件地點則是高雄市苓雅區，幾乎是跨越整個台灣，而且消費者還指定司機接單，完成訂單之後將獲得6290元，讓他大吃一驚，「借問這單您要怎麼騎？」

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不僅如此，同一天的下午，又有另一筆環島訂單，同樣是從北送到南，這一次的收貨地點是台北101，送到屏東縣，獎金為6305元，他納悶表示，「今天真是奇了怪了，又一張環島單」。

▲有網友指出，訂單是假的。（圖／翻攝自FB外送員的奇聞怪事）

貼文曝光，網友們表示，「我會坐高鐵送」、「這好有挑戰性，送完餐還可以去墾丁渡個假」、「坐高鐵其實蠻划算的欸」、「租車殺下去了啊，順便玩一波」、「上次接了一單從台中送一藍花到台北台大就3200元了」、「環島之單」、「搭高鐵來回都賺耶」、「送完直接環島了」、「客運來回，成本1000元，睡飽賺飽」。

不過也有不少網友好奇真實性，「這個根本不可能，這種根本就給貨運送了」、「有勇者去接嗎？好好奇是送什麼，花6千多運費也不要花黑貓100多運費」、「真的有人可以完成這種壯舉嗎」。底下就有網友解答，「淡水高雄也是假的，問過被指定者了」，至於另外一單，原PO則認為也是假的，「應該司機無聊自己玩的吧」。

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