婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被伴郎活活揍死　婚禮秒變葬禮

▲新郎被打頭竟導致氣管破裂身亡。（圖／翻攝微博／太原貼吧）

圖文／CTWANT

許多地區都會有鬧婚的習俗，但玩太過火可會鬧出人命。山西省清徐縣多年前發生一起鬧婚致死事件，伴郎對著新郎不斷毆打，導致新郎在結婚當天氣管破裂，搶救後仍宣告不治，瞬間讓喜事變成喪事，而動手的4名伴郎事後都被依過失致死罪判刑。

綜合陸媒報導，這起事件發生在山西省清徐縣，新郎的家鄉有一習俗，就是鬧婚必須挨打，新郎被打得越多，福氣就越多，婚後也會越幸福。而新郎在敬酒期間，被伴郎左一拳、右一拳打，未料賓客見狀沒有阻止，反而火上加油，要伴郎用力打。新郎被打到臉漲紅，差點站不住。

到了晚間，新娘進房發現丈夫的臉呈現紫紅色，但還有意識，不料隔天反應非常遲緩，一直喊「頭疼」、「胳膊疼」，接著到了第3天人已昏迷。經檢查，新郎全身多處軟組織受傷，伴隨有氣管破裂，皮下氣腫以及蛛網膜下腔出血等症狀，經過搶救後仍宣告不治。

法庭上，伴郎辯稱，「鬧婚是我們這邊的習俗，幾乎每個人結婚都會經歷，人家都沒事，怎麼就他一個人出事了，不會是醫院的問題吧。」最終4人被依過失致人死亡罪分別判處3年有期徒刑、緩刑3至5年不等。

近日由趙麗穎主演的《幸福到萬家》熱播中，其中劇裡有一場鬧婚，女主角妹妹慘遭猥褻，也讓這起發生於2013年2月的山西鬧婚致死事件再度被網友翻出。

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