　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被伴郎活活揍死　婚禮秒變葬禮

新郎被打頭。（圖／翻攝微博／太原貼吧）

▲新郎被打頭竟導致氣管破裂身亡。（圖／翻攝微博／太原貼吧）

圖文／CTWANT

許多地區都會有鬧婚的習俗，但玩太過火可會鬧出人命。山西省清徐縣多年前發生一起鬧婚致死事件，伴郎對著新郎不斷毆打，導致新郎在結婚當天氣管破裂，搶救後仍宣告不治，瞬間讓喜事變成喪事，而動手的4名伴郎事後都被依過失致死罪判刑。

綜合陸媒報導，這起事件發生在山西省清徐縣，新郎的家鄉有一習俗，就是鬧婚必須挨打，新郎被打得越多，福氣就越多，婚後也會越幸福。而新郎在敬酒期間，被伴郎左一拳、右一拳打，未料賓客見狀沒有阻止，反而火上加油，要伴郎用力打。新郎被打到臉漲紅，差點站不住。

到了晚間，新娘進房發現丈夫的臉呈現紫紅色，但還有意識，不料隔天反應非常遲緩，一直喊「頭疼」、「胳膊疼」，接著到了第3天人已昏迷。經檢查，新郎全身多處軟組織受傷，伴隨有氣管破裂，皮下氣腫以及蛛網膜下腔出血等症狀，經過搶救後仍宣告不治。

法庭上，伴郎辯稱，「鬧婚是我們這邊的習俗，幾乎每個人結婚都會經歷，人家都沒事，怎麼就他一個人出事了，不會是醫院的問題吧。」最終4人被依過失致人死亡罪分別判處3年有期徒刑、緩刑3至5年不等。

近日由趙麗穎主演的《幸福到萬家》熱播中，其中劇裡有一場鬧婚，女主角妹妹慘遭猥褻，也讓這起發生於2013年2月的山西鬧婚致死事件再度被網友翻出。

延伸閱讀
蔣萬安將與侯友宜合作　強調不應調漲公車票價
住婆家被毒姑嗆「不幫忙打掃家裡」　人妻：覺得我不孝請妳們努力一點
「火星猴子」知名伴手禮店傳拖延發薪　員工反映竟被踢出群組

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
快能跟團赴日！禁團令將取消　入境檢疫天數有望縮短
4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」
楊冪錄影受傷首現身！　僅靠右眼看路
疫後共生　一起走過百年大疫帶來的鉅變
ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的逆轉判有罪
逛夜市發現「1美食」消失了　內行曝殘酷：撐不下去
「哥吉拉之亂」懶人包　討拍、討房經過一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「大叔好！」25歲男像42歲　網友：說他孩子25歲我都信！

成都爆社區感染…病毒序列「大陸首見」拉警報　感染源不明

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被伴郎活活揍死　婚禮秒變葬禮

廣西北海感染增241例　2千遊客被滯留、2官員革職

上半年CPI僅漲1.7%　陸發改委：下半年經濟將回升

App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

港媒：中共20大前後　國台辦將大換班

遊樂園泳池垮塌1死7傷！「學霸少年」遇劫命喪當場　才開業9天

網紅「警用直升機」當背景拍片遭起底　「白手起家」4年擁120坪豪宅

廣州上百住戶被隔離…家遭「砸鎖破門」直擊片如洗劫　官方認了

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

「大叔好！」25歲男像42歲　網友：說他孩子25歲我都信！

成都爆社區感染…病毒序列「大陸首見」拉警報　感染源不明

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被伴郎活活揍死　婚禮秒變葬禮

廣西北海感染增241例　2千遊客被滯留、2官員革職

上半年CPI僅漲1.7%　陸發改委：下半年經濟將回升

App約到極品嫩妹！他一夜極樂「隔天笑不出來」　劇情神轉氣報案

港媒：中共20大前後　國台辦將大換班

遊樂園泳池垮塌1死7傷！「學霸少年」遇劫命喪當場　才開業9天

網紅「警用直升機」當背景拍片遭起底　「白手起家」4年擁120坪豪宅

廣州上百住戶被隔離…家遭「砸鎖破門」直擊片如洗劫　官方認了

陳若儀度假行頭頻撞孫芸芸同款香奈兒　泳裝造型大秀白皙美腿

快能跟團赴日了！觀光局擬「取消禁團令」　入境檢疫天數有望縮短

台東長青學苑短期課程2.0開學囉　30門課程讓長者開心樂學

三色豆超可怕！他好奇「分開來吃就可以？」　網喊：有害群之馬

禮車「急轉彎」失控墜崖　秒被湍流捲走！19歲新娘慘死

租屋隔音差！對門妹子大爆男友1猛料　全場傻：「男」以理解

4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

連輔助都不知道AD換人　Doggo還原下放當天：收行李時Crisp問我去哪

台積電尾盤拉抬漲3元！　台股收高、漲169點站上14700關卡

高雄滿月男嬰「有頸傷」命危　21歲父母扯「自己翻身摔地」

大陸熱門新聞

抓包車上偷吃！人夫反嗆去照鏡子

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

熱爆！大爺大媽擠賣場打牌吹冷氣

護理師被控搶救期間滑手機　真相逆轉

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

廣州上百住戶被隔離…家遭砸鎖破門直擊片如洗劫

App約到極品嫩妹！他一夜極樂隔天劇情神轉

遊樂園泳池垮塌1死7傷！學霸少年遇劫命喪當場

婚鬧習俗「打越狠福氣越多」！新郎被活活揍死

Dior被指抄襲漢服馬面裙！遭大陸網友怒出征

網紅「警用直升機」當背景拍片遭起底 「白手起家」4年擁120坪豪宅

超兇制服妹當街烹食大白鯊！起底是百萬級網紅

18歲妹瘋狂求愛　他傻眼：只認識20分鐘

更多熱門

相關新聞

柯震東奪影帝「笑開懷合照收禮」

柯震東奪影帝「笑開懷合照收禮」

柯震東以《月老》拿下從影以來首座台北電影獎影帝，讓不敢置信的他，直呼：「很像一場夢。」頒獎典禮結束後深夜，時報周刊CTWANT直擊他前往劇組慶功宴，包括宋芸樺、楊謹華都現身前來道賀，面對熱情粉絲等候，他也開心收下祝賀花束與卡片，親切與粉絲互動。

《幽遊白書》藏馬志尊淳照曝！網：毀童年

《幽遊白書》藏馬志尊淳照曝！網：毀童年

台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？

台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

18歲妹瘋狂求愛　他傻眼：只認識20分鐘

18歲妹瘋狂求愛　他傻眼：只認識20分鐘

關鍵字：

周刊王婚鬧

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面