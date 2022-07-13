　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

▲▼「漢堡王X海尼根」推零酒精牛肉堡。（圖／業者提供）

▲最新推零酒精「酒香牛肉堡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控嚐鮮去！曾打造巧克力、三星蔥華堡的美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」，又發揮創意跨界找來海尼根合作，強勢推出這顆零酒精「酒香牛肉堡」，香氣十足的啤酒燒烤醬搭配火烤牛肉、新鮮生菜，大口咬下滿足到不行，7月14日起至8月29日限定開吃，加碼還有脆薯結合麥香BBQ醬的組合，通通不能放過。

▲▼「漢堡王X海尼根」推零酒精牛肉堡。（圖／業者提供）

▲「海尼根零酒精牛肉堡」是火烤牛肉排結合啤酒燒烤醬的組合。

「漢堡王X海尼根」首度合作推出「可以吃的零酒精啤酒」，其中，「海尼根零酒精牛肉堡」是把純麥釀造的海尼根0.0酒精變身成罪惡燒烤醬後淋在火烤牛肉排上，打造帶有啤酒香的微醺錯覺，還放了生菜、洋蔥、番茄等新鮮食材搭配，醬汁香氣十足，加碼還推出沾了啤酒燒烤醬的「海尼根零酒精醬燒薯薯」，7月14日起至8月29日於全門市限時開吃，提醒美光、台積等門市無販售。

▲▼麥當勞全新「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」 。（圖／業者提供）

▲麥當勞近日也有全新「微牽絲起司排系列漢堡」等吃 。

另，麥當勞近日也打造全新「微牽絲起司排漢堡」，首度使用艾登起司（Edam Cheese）製成微牽絲起司排，並以吸睛黑色漢堡包打造「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」2口味選擇，每顆堡裡頭都夾進了整塊炸到酥脆、會牽絲的艾登起司，以及濃郁傑克起司醬、滑順的切達起司片，並分別搭配2片100%純牛肉、炸豬排，打造多層次滋味，即日起至8月16日限時開吃，同步還有「起司雙牛堡」及「起司豬排堡」2種選擇。

【你可能也想看】

►太Q！超商最新「蒙布朗霜淇淋」悄開賣　全台只有1門市買得到
►賀樂天桃猿封王！全家連3天「咖啡買1送1」　限時同慶優惠一次看
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
快訊／總統跑了！　斯里蘭卡進入緊急狀態
國旅振興將開跑！「每晚補1300元」先住先贏　名額僅153萬
7-11店員新技能再+1！　網驚：還有什麼不會
快訊／警界32項高階人事異動　名單出爐
「王建民要的兩個右投」　兄弟選秀圓桌對話曝光
快訊／為孩子感到不捨　陳時中宣布出戰：台北值得更好
快訊／衝國民黨砸雞蛋　蛋不見了！與警方爆發衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

【廣編】北台灣最火熱點！夏季限定首發到桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

【廣編】台灣飛人陳信安　教戰「關鍵保養」守則維持最佳狀態

夏天就需要這一杯！超商開賣「8元冰塊杯」　飲料任2件最低0元

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

摩斯新品「日式多蜜和牛堡」上市！地瓜薯+冰紅茶限時3天破盤優惠

新冠康復如何強身抗疫？穿戴裝置「這招」找回身心平衡健康計畫

今天揪團！頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天開跑　一次爽嗑炸雞、地瓜條

高雄飯店加碼國旅「最高現折2800」　住海景房爽嗑Buffet

勇奪2022比利時國際風味絕佳獎章九星榮耀　東森農場第三代調理包風光開賣

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

【廣編】北台灣最火熱點！夏季限定首發到桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

【廣編】台灣飛人陳信安　教戰「關鍵保養」守則維持最佳狀態

夏天就需要這一杯！超商開賣「8元冰塊杯」　飲料任2件最低0元

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

摩斯新品「日式多蜜和牛堡」上市！地瓜薯+冰紅茶限時3天破盤優惠

新冠康復如何強身抗疫？穿戴裝置「這招」找回身心平衡健康計畫

今天揪團！頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天開跑　一次爽嗑炸雞、地瓜條

高雄飯店加碼國旅「最高現折2800」　住海景房爽嗑Buffet

勇奪2022比利時國際風味絕佳獎章九星榮耀　東森農場第三代調理包風光開賣

台66平鎮段小貨車「1撞3」　全線封閉車流一度回堵5公里

考上公務員超後悔　她崩潰「每天加班到10點」想轉行！前輩給1建議

安倍晉三遇刺　民進黨中執會默哀1分鐘

陳時中參戰！　讀稿講出「1句話」鄉民全火大：竟然還敢提

快訊／斯里蘭卡進入緊急狀態！總統逃亡馬爾地夫　可能再飛往第3國

竹檢追查陸企掛羊頭　竹北同協合科技在台攬人才...負責人遭起訴

屏東鹽埔鄉每人發1千消費金　領取時間曝！逾時未領視同放棄

依瑟儂首局僅打9分鐘退賽　宋碩芸挺進新加坡賽女單16強

逢農曆6／15大漲潮　屏東新園共和村海水倒灌道路泡水

台南市確診+2244名　7家醫院提供長新冠門住診整合醫療服務

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

消費熱門新聞

明天搶！全家連3天咖啡買1送1

9大速食店最新優惠懶人包

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

超商8元冰塊杯！飲料任2件最低0元

玉山U Bear卡＋「月購月有利」雙重回饋！

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

摩斯新品上市！限時3天地瓜薯+冰紅茶優惠

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

爛臉痘有救！抗痘神物爆供貨危機

超商最新「蒙布朗霜淇淋」1門市搶吃

頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天搶吃　

超商連3天「咖啡、私品茶買1送1」　

連鎖飯店加碼國旅優惠！　每人每晚只要600元

更多熱門

相關新聞

台南市立泳池重新開加碼4間必吃美食

台南市立泳池重新開加碼4間必吃美食

經過一年多整修，台南市立游泳池在今（13日）重新開幕營運，台南市長黃偉哲更推薦周邊4家必吃美食清單，有從清晨3點就開的體育場樺哥土產牛肉湯，到下午可當點心的阿輝黑輪，甚至是晚餐，都能一次滿足，美食清單曝光後也讓許多在地網友哀嚎「不要再推薦這幾間了，都快吃不到了！」

果茶手搖杯連2天搶喝買1送1！

果茶手搖杯連2天搶喝買1送1！

關鍵字：

美食情報漢堡王麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面