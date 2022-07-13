超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

▲最新推零酒精「酒香牛肉堡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控嚐鮮去！曾打造巧克力、三星蔥華堡的美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」，又發揮創意跨界找來海尼根合作，強勢推出這顆零酒精「酒香牛肉堡」，香氣十足的啤酒燒烤醬搭配火烤牛肉、新鮮生菜，大口咬下滿足到不行，7月14日起至8月29日限定開吃，加碼還有脆薯結合麥香BBQ醬的組合，通通不能放過。

▲「海尼根零酒精牛肉堡」是火烤牛肉排結合啤酒燒烤醬的組合。

「漢堡王X海尼根」首度合作推出「可以吃的零酒精啤酒」，其中，「海尼根零酒精牛肉堡」是把純麥釀造的海尼根0.0酒精變身成罪惡燒烤醬後淋在火烤牛肉排上，打造帶有啤酒香的微醺錯覺，還放了生菜、洋蔥、番茄等新鮮食材搭配，醬汁香氣十足，加碼還推出沾了啤酒燒烤醬的「海尼根零酒精醬燒薯薯」，7月14日起至8月29日於全門市限時開吃，提醒美光、台積等門市無販售。

▲麥當勞近日也有全新「微牽絲起司排系列漢堡」等吃 。

另，麥當勞近日也打造全新「微牽絲起司排漢堡」，首度使用艾登起司（Edam Cheese）製成微牽絲起司排，並以吸睛黑色漢堡包打造「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」2口味選擇，每顆堡裡頭都夾進了整塊炸到酥脆、會牽絲的艾登起司，以及濃郁傑克起司醬、滑順的切達起司片，並分別搭配2片100%純牛肉、炸豬排，打造多層次滋味，即日起至8月16日限時開吃，同步還有「起司雙牛堡」及「起司豬排堡」2種選擇。

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