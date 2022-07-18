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士官長演習時偷摸女士官胸部嗆「摸一下會死喔」　賠20萬獲緩刑

▲▼示意圖,社會,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

▲士官長襲胸女士官還嗆聲。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市龍潭區某營區林姓士官長，2017年間2次趁著女下士睡著時，偷摸她的胸部，其中一次還是漢光演習期間。林男遭逮後，還當眾反嗆：「摸一下會死喔！」一審判刑2年，二審改判刑1年4月。林男賠償20萬元達成和解，因此最高法院改判緩刑3年，全案確定。

判決指出，林男為該營區本部連三等士官長，2017年5月末週，進行漢光演習期間，林男對女士官稱天氣炎熱，士官督導長寢室較為涼爽為由，邀約女士官中午至他的寢室午休，女士官當天中午單獨至林男寢室午休，沒想到林男竟趁女士官睡著之際，伸出鹹豬手撫摸胸部。女士官察覺有異，但不知如何是好。

沒想到過了2週，因同連之同袍退伍、晉陞，與林男與女士官等20餘人在營區外聚餐、飲酒。女士官因不勝酒力，醉到需人攙扶、意識模糊之狀態，林男就在餐會結束後，示意其他同事駕車將女士官載回營區，並送到男性士官兵寢室大樓。一開始林男與另名同事將女士官攙扶到寢室外寢沙發上休息；未久，林男又說女士官酒醉在外寢沙發休息觀感不佳，再將女士官攙扶至自己的內寢床鋪躺臥。最後林男趁著同事都離開後，掀開女士官上衣，解開內衣，第二度撫摸胸部得逞。

女士官雖然酒醉但仍知道自己被侵犯，恰好他的男友與另名女士官發現後，將她攙扶回女官寢室，但女士官蹲在地上一直哭泣，最後說出被侵犯的經過。另名女軍官得知後，隨即打電話質問林男，雙方對質時，林男竟還當眾囂張對女士官反嗆：「摸一下會死喔！」女士官提告，林男遭提起公訴。

一審將他判刑2年，二審高院則改判有期徒刑1年4月。二審判刑後，林男賠償女士官20萬元，雙方達成和解。全案再上訴第三審，最高法院雙方已經達成和解，因此維持原審的1年4月刑度，但宣告緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，還必須接受法治教育課程三場，全案確定。

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