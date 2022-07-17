噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

▲25歲趙姓男子屢次在公開場合露鳥猥褻，還叫超商女店員幫戴保險套，法院依公然猥褻罪判4個月徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名25歲趙姓男子騎車到便利商店買了一盒保險套後，竟然直接將生殖器掏出、並戲謔地要女店員打開包裝幫他戴上，女店員見他「露鳥」大為噁心，通報警察到場處理，橋頭地院審理時發現趙男先前也多次在公開場所掏鳥猥褻，屢罰不改，依公然猥褻罪處有期徒刑4個月，可易科罰金。

高雄這名趙姓男子多次脫褲露下體，還曾對無辜女子出手摸胸襲臀，已經遭法院判刑數次，沒想到仍是罰不怕，2022年2月19日早上7點多騎車到某間超商，將生殖器裸露在外、購買了一盒超薄型保險套後，向櫃台女店員表示「拆開後幫忙戴上」，女店員嚇得花容失色急忙報警。

趙男被逮後對自己的噁行坦承不諱，監視器也將他誇張行徑全部錄下，被檢察官依妨害風化罪嫌向法院聲請簡易判決。

橋頭地院檢視趙男妨害風化前科累累，曾在馬路口、高雄餐旅大學旁、多間超商內公然露鳥，甚至還有性騷擾女子的紀錄，在5年內又故意犯案，致目擊店員無端受驚，甚至可能造成他人日後之心理陰影，素行不佳，為累犯，依公然猥褻罪處4個月徒刑，可易科罰金，可上訴。