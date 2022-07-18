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他飛日本吃「台北居酒屋」！宜蘭人老闆曝　狂吸1.3萬讚

（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲林氏璧和居酒屋老闆洪秀媛合照。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人、台大感染科前醫師林氏璧飛到日本進行旅遊採訪，他分享到一間台灣宜蘭人開的餐廳，獲得超過1.3萬人按讚。

林氏璧目前人在高知縣四萬十市採訪，他17日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，「晚餐回台北吃！是真的！」原來他光臨在西土佐江川崎的一間「居酒屋台北」。

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（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲▼洪秀媛在日本經營餐廳。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

林氏璧介紹，老闆是從宜蘭南方澳嫁來日本已經30年的洪秀媛女士，她應該很久沒有見到台灣旅客了，也因為疫情的關係兩年多沒回台灣，「說自己都快不會講台語了，很開心地和我們聊天。」

林氏璧說，老闆自製的辣油紅到已經可以在「道の駅よって西土佐」販賣，有機會在其他地方賣，但她只給當地休息站賣，說如果每個地方都能買到台北辣油，大家就不會想到江川崎這個地方玩。他表示，阿姨的辣油有三種辣度，和她的水餃、煎餃都非常配！希望能有更多台灣朋友能夠來到四萬十川嘗嘗阿姨的家鄉味！

對此，許多網友留言，「日本純台式菜色餐廳非常稀少」、「您是她思鄉的安慰了！」目前日本尚未開放旅客自由行簽證，林氏璧是申請商務簽證，7日搭機飛往日本採訪。

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