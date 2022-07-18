　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

▲台南安平區漁光島舊秋茂園海域，15日傍晚傳出有21歲王姓男大生溺水，台南市消防局、海巡及高雄港務局出動人艇及空勤隊直升機搜救未果。（圖／民眾提供，下同）

▲成功大學近海水文中心主任董東璟表示，漁光島15日發生2起溺水，極可能是裂流（又稱離岸流）所致。（圖／民眾提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台南漁光島近年成為熱門觀光景點，卻不斷傳出有民眾發生溺水事故，今年甚至連續2個月都有學生溺斃，讓當地的環境安全引發討論。對此，成功大學近海水文中心主任董東璟表示，漁光島15日發生2起溺水，極可能是裂流（又稱離岸流）所致，呼籲政府應該設置潛在海象災害看板，提醒遊客注意危險。

根據《中時新聞網》報導，董東璟表示，由於這幾天剛好是天文大潮，不排除可能是退潮將人往外拉，導致遊客溺水，但目前來看應該裂流的可能性更高，而且漁光島附近海域確實會出現裂流，一般人可以判斷波浪大小，發現浪大還能趕緊逃難，但海流無聲無息，看不見也感受不到，隱藏的威脅反而更致命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，裂流又稱離岸流，是一種向外海快速流動的強勁海流，發生原因與外海波浪、海底地形有關，由於目前的科技無法精準預測裂流何時發生，加上經分析裂流流速，連奧運金牌選手也游不贏，建議漁光島應該設置裂流警示看板，教育民眾若碰上裂流等災害時，如何做才能夠逃離災難或保護自己。

▲台南市安平渔光島，15日下午4時30分許傳出有人溺水，台南市消防局據報派員前往搶救，消防人員到場時，發現溺水者已被在該處衝浪民眾及時救起。（圖／民眾提供，下同）

▲人員在對抗裂流時，容易因為體力耗盡，進而發生溺水意外。（圖／民眾提供，下同）

裂流對於在海邊活動的人員非常危險，因為這種海流會把人快速帶向外海，而人員在對抗裂流時，容易因為體力耗盡，進而發生溺水意外。裂流通常發生於固定沙洲之間，持續時間從幾分鐘到幾星期都有可能，而且發生的前徵兆不明，流速最強通常發生在退潮時。

台南漁光島15日下午4時許發生一名39歲施姓遊客溺水，所幸當時剛好有休假中的消防員在現場，聽聞事件後立刻協助將溺水的遊客救援上岸，遊客上岸後意識清楚，沒有生命危險。

不料上述事件發生沒多久，15日晚間6時許又傳出一名21歲男大生溺水失蹤，台南消防局第一時間立刻出動10車19人3艇前往搶救，並通報高雄港務消防隊、海巡署、校安中心等單位協助搜索，直到17日上午7時許，才在距案發地點100公尺海域找到男大生遺體。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服
分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警　高大成回應了
熱爆！大爺大媽擠賣場「打牌吹冷氣」　業者：最高有400人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

粉絲同人展排23小時搶限量…沒開門就完售　攤主：工讀生沒訓練好

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

山上徹也最後發文「拼命生活只為負數起點歸零」！用1遊戲當帳號名

秀朗橋機車道死亡車禍！女騎士自撞分隔島　頭部重創不治

新娘出嫁！興奮小黑抓不住「搶先上車」：介意多一張嘴吃飯嗎

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

汽車「劈腿」開上人行道　張清俊kuso發梗圖帶出政見

千款熱作商品來台　曼迪夏日動漫祭開跑...柯南四帥寫真卡登場

林智堅陷論文爭議　民眾黨街訪桃園市民轟：政治人物要做好榜樣

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

冷氣師傅到府檢修！她拒付車馬費報警趕人

任二件折扣商品沒打折！店員：同品項才有

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

民宿收訂金突喊「遭雷擊停電」　真相網氣炸

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

更多熱門

相關新聞

即／安平漁光島溺水男大生遺體尋獲

即／安平漁光島溺水男大生遺體尋獲

海巡署人員於17日上午7時16分許，在台南安平漁港紅燈塔外，距案發地點100公尺處發現一具遺體，其特徵與15日溺水失蹤男大生相符，經聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認無誤，目前由海巡人員報請檢察官相驗查處中。

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

台南安平漁光島海陸空搜救未獲

台南安平漁光島海陸空搜救未獲

台南漁光島再傳「男大生溺水」　

台南漁光島再傳「男大生溺水」　

台南安平漁光島增加救生據點

台南安平漁光島增加救生據點

關鍵字：

漁光島

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

劉德華看中她！10年後真「爆紅全亞洲」

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

A-Lin認被天團主唱暗戀　合體曝光曖昧情...鬆口甜喊：我願意！

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

曾莞婷露骨床叫聲自嗨「好刺激」

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面