漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

▲成功大學近海水文中心主任董東璟表示，漁光島15日發生2起溺水，極可能是裂流（又稱離岸流）所致。（圖／民眾提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台南漁光島近年成為熱門觀光景點，卻不斷傳出有民眾發生溺水事故，今年甚至連續2個月都有學生溺斃，讓當地的環境安全引發討論。對此，成功大學近海水文中心主任董東璟表示，漁光島15日發生2起溺水，極可能是裂流（又稱離岸流）所致，呼籲政府應該設置潛在海象災害看板，提醒遊客注意危險。

根據《中時新聞網》報導，董東璟表示，由於這幾天剛好是天文大潮，不排除可能是退潮將人往外拉，導致遊客溺水，但目前來看應該裂流的可能性更高，而且漁光島附近海域確實會出現裂流，一般人可以判斷波浪大小，發現浪大還能趕緊逃難，但海流無聲無息，看不見也感受不到，隱藏的威脅反而更致命。

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他解釋，裂流又稱離岸流，是一種向外海快速流動的強勁海流，發生原因與外海波浪、海底地形有關，由於目前的科技無法精準預測裂流何時發生，加上經分析裂流流速，連奧運金牌選手也游不贏，建議漁光島應該設置裂流警示看板，教育民眾若碰上裂流等災害時，如何做才能夠逃離災難或保護自己。

▲人員在對抗裂流時，容易因為體力耗盡，進而發生溺水意外。（圖／民眾提供，下同）

裂流對於在海邊活動的人員非常危險，因為這種海流會把人快速帶向外海，而人員在對抗裂流時，容易因為體力耗盡，進而發生溺水意外。裂流通常發生於固定沙洲之間，持續時間從幾分鐘到幾星期都有可能，而且發生的前徵兆不明，流速最強通常發生在退潮時。

台南漁光島15日下午4時許發生一名39歲施姓遊客溺水，所幸當時剛好有休假中的消防員在現場，聽聞事件後立刻協助將溺水的遊客救援上岸，遊客上岸後意識清楚，沒有生命危險。

不料上述事件發生沒多久，15日晚間6時許又傳出一名21歲男大生溺水失蹤，台南消防局第一時間立刻出動10車19人3艇前往搶救，並通報高雄港務消防隊、海巡署、校安中心等單位協助搜索，直到17日上午7時許，才在距案發地點100公尺海域找到男大生遺體。

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