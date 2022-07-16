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台南安平漁光島搜尋失蹤男大生　海陸空塒續搜救未獲

▲台南安平區漁光島21歲王姓男大生溺水，台南市消防局、海巡出動人艇及空勤隊直升機16日持續搜救未果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平區漁光島21歲王姓男大生溺水，台南市消防局、海巡出動人艇及空勤隊直升機16日持續搜救未果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平區漁光島舊秋茂園海域，15日傍晚6時31分許，傳出有21歲王姓男大生溺水，台南市消防局，海巡署、高雄港務局也出動船艇及空勤隊直升機搜救，至晚上天色而暫停搜救，16日一早再啟動海陸空搜救，但至下午4時25分許仍無發現王的身影。

▲台南安平區漁光島21歲王姓男大生溺水，台南市消防局、海巡出動人艇及空勤隊直升機16日持續搜救未果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台於15日傍晚6時31分許據報，安平區漁光島舊秋茂園海域有1人溺水，119馬上出動安平、安南、特搜等消防分隊及中隊等10車19人3艇前往搶救，並通報高雄港務消防隊、海巡署、校安中心等單位協處。

安平分隊車組到達現場，初步從現場機車車牌，查出溺水者為21歲王姓男大生，溺水時有民眾發現下水欲搶救，疑風浪太大而失蹤。

▲台南安平區漁光島21歲王姓男大生溺水，台南市消防局、海巡出動人艇及空勤隊直升機16日持續搜救未果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

特搜、永華、海巡署、港務局各出1艇於海面搜尋。並於晚上7時36分許申請 空勤直升機抵達協助搜索，但至晚上7時51分許，因天色太暗而暫停搜救行動，經與家屬協調，仍實施岸巡，16日上午8時30分許，再啟動搜救行動。

16日一早，台南消防局永華、安平、特搜等消防分隊均到場開搜救行動，海巡署及空勤隊再出動岸巡人員、船艇及空勤隊直升機，海陸空進行搜救行動，惟截至16日下午4時25分許，尚未有所獲。目前搜救行動持續進行中。

台南市消防局指出，有關7月16日發生「漁光島溺水案件權責區分」說明如下：一、 相關報導台南市所轄水域安全作為，該局於2022年5月19日函發「台南市政府消防局加強水域救援暨暑期保護青少年青春專案實施計畫」針對黃金海岸、安平海岸、將軍馬沙溝海岸、北門蘆竹溝海岸、雙春海水浴場，以及八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪、運河、嘉南大圳等水域執行相關救溺整備及防溺巡邏勤務，並非報導所稱毫無作為，特此澄清。

二、 針對漁光島水域安全權責區分，沙灘水域現為安平商港外港水域，主管機關為台灣港務股份有限公司高雄港務分公司，漁光島防溺作為由台灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處全年委請港務警察、港務消防及委外廠商派2人每週巡查4次，每次4小時，並輔以監視器監控，另派員抽查警示牌面及救生圈，消防局為專責救災、救護、救溺，據此釐清。


三、 台南市轄區近岸水域地區相關清潔、安全維護，採「屬地主義」由各土地權責機關方式辦理，漁光島水域為台灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處依商港法所管，故漁光島水域防溺作為由該公司主政管理維護，如有救溺案件則由消防局協助救溺工作。

消防局局長李明峯表示，消防局歷年因應所轄水域安全維護工作積極加強整備工作，針對轄內易發生溺水事故水域執行防溺巡邏，並配合權責單位實施水上活動安全規範管制及宣導，以保護市民生命及財產，建立大台南水域安全而努力。

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