　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買好市多豬腳沒拿「這1醬料」虧爆！ 鐵粉崩潰：白活了我

▲冷凍1年的戰斧牛肉還可以吃嗎？。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）▲整塊黑化的戰斧牛肉。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲許多民眾喜歡到美式賣場好市多採買。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

好市多賣的商品種類繁多，且價格較便宜、售後服務也佳，是許多愛逛的賣場。一名網友即分享表示，身為好市多豬腳鐵粉的她，最近和結帳阿姨聊天，才知道買德國豬腳有附贈「芥末醬」，讓她驚呼「真是白活了我」，許多網友驚覺「現在才知道！」

一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己日前到好市多購買用品，結帳時遇到熱心的收銀阿姨與她聊天。阿姨問原PO「啊妳有拿醬嗎？」一頭霧水的原PO反問「什麼醬？」阿姨接著說，「沾德國豬腳的芥末醬啊，沾那個很好吃捏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這時原PO才知道，原來德國豬腳的架子上就有芥末醬供顧客取用，她自己為了德國豬腳還特地買瓶芥末醬放家裡，讓原PO大嘆，「我真的驚呆了！我身為德國豬腳的鐵粉，很常在買，但居然不知道現場有芥末醬可以拿耶！」


▲▼網友透過熱心阿姨告知才知道，原來買德國豬腳可以拿醬。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲網友透過熱心阿姨告知才知道，原來買德國豬腳可以拿醬。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出引起許多網友熱議，幾乎沒人知道有附芥末醬，「啊！我也不知道」、「你不孤單，我也以為只有胡椒粉」、「從來沒看到 就算知道 到了現場也忘掉了⋯」、「妳不孤單，我也一樣買芥末醬放在家裡！」、「烤雞和德國豬腳熟食區的上面有胡椒粉和芥末醬可以自取，中和店有看到」、「是不是跟黑胡椒粉包放在一起？」、「原來黃芥末醬是給德國豬腳沾的，還想說為什麼要放」、「99%的人都不知道有醬！」、「感謝阿姨讚嘆阿姨，從來沒拿過」、「我也不知道ㄟ….謝謝阿姨～」、「我也不知道欸，太謝謝妳了」。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
戶頭莫名多出13萬！　他爽領光下場GG
彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業　判國賠4.7億
快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職
請朋友操盤股票　慘賠18萬怒了！中和男遭7人圍毆
比恐龍還古老！　台東捕獲1.8億年活化石「灰六鰓鯊」
挖出扁桃腺結石！　她見「這輩子最衝擊一幕」狂嘔
鄧紫棋消失半年「突拋多重喜訊」！　合體歐陽娜娜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

雲林+450！新增1確診死亡個案累計236例　其中逾80歲者佔6成2

2022畢業歌「全糖市」首週奪榜首　高雄四校來勢洶洶

台南市確診+1327名　23、24日開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站

全數位化智慧健康旅程管理服務　打造大台南智慧醫療新里程碑

每月最多5880元！高雄租金補貼來了　今起受理「申請資格」曝

車上「嗯嗯啊啊」正嗨！被警察1舉動嚇壞　破處哥秒軟：記一輩子

喝微糖就安心？毒理專家破「手搖飲」迷思　小孩「喝1杯」就超標

「關懷零距離-傳愛永不息」輔大攜手台東聖母醫院視訊會診醫療合作

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

雲林+450！新增1確診死亡個案累計236例　其中逾80歲者佔6成2

2022畢業歌「全糖市」首週奪榜首　高雄四校來勢洶洶

台南市確診+1327名　23、24日開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站

全數位化智慧健康旅程管理服務　打造大台南智慧醫療新里程碑

每月最多5880元！高雄租金補貼來了　今起受理「申請資格」曝

車上「嗯嗯啊啊」正嗨！被警察1舉動嚇壞　破處哥秒軟：記一輩子

喝微糖就安心？毒理專家破「手搖飲」迷思　小孩「喝1杯」就超標

「關懷零距離-傳愛永不息」輔大攜手台東聖母醫院視訊會診醫療合作

趙春山／賴清德訪日悼安倍　岸田內政外交兼得利

捕手的小角落擾亂江少慶視力　指甲要閃亮亮「確保安全」

廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

這些國家慘了！遭12兆債務追殺　恐引爆全球陷「倒債」危機

買一捐多！畢嘉士基金會絕美系公益中秋禮盒送愛無國界

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

顏佑庭真的回不去《營業中》？　庹宗康「3個字」吐現況

TOYOTA GR86跑車「確認8／18台灣發表」！熱血降臨麗寶賽車場

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

「哥吉拉之亂」懶人包曝！人妻芭比Q了

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

更多熱門

相關新聞

好市多劃單員瞄一眼把她攔下　網見過程驚呆

好市多劃單員瞄一眼把她攔下　網見過程驚呆

到美式賣場好市多（Costco）購物，離場前都會遇到工作人員檢查消費收據。一名網友表示，今（17）日去購物才驚覺門口劃單員的重要性，因為她要離開前，門口的工作人員僅看了一眼收據，隨即抓到問題，讓她當場驚呆。不少網友看到後，也紛紛表示「眼睛也太強了吧！」

2歲男童困車內大哭！警消破窗救出

2歲男童困車內大哭！警消破窗救出

好市多新口味壽司？網一看笑翻：期間限定嗎

好市多新口味壽司？網一看笑翻：期間限定嗎

蛋黃酥賣2500元！吃貨曝「必吃店家」：拜託請低調

蛋黃酥賣2500元！吃貨曝「必吃店家」：拜託請低調

好市多白T變了！他疑偷工　內行反讚：賺到了

好市多白T變了！他疑偷工　內行反讚：賺到了

關鍵字：

好市多德國豬腳

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面