買好市多豬腳沒拿「這1醬料」虧爆！ 鐵粉崩潰：白活了我

▲許多民眾喜歡到美式賣場好市多採買。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

好市多賣的商品種類繁多，且價格較便宜、售後服務也佳，是許多愛逛的賣場。一名網友即分享表示，身為好市多豬腳鐵粉的她，最近和結帳阿姨聊天，才知道買德國豬腳有附贈「芥末醬」，讓她驚呼「真是白活了我」，許多網友驚覺「現在才知道！」

一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己日前到好市多購買用品，結帳時遇到熱心的收銀阿姨與她聊天。阿姨問原PO「啊妳有拿醬嗎？」一頭霧水的原PO反問「什麼醬？」阿姨接著說，「沾德國豬腳的芥末醬啊，沾那個很好吃捏。」

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這時原PO才知道，原來德國豬腳的架子上就有芥末醬供顧客取用，她自己為了德國豬腳還特地買瓶芥末醬放家裡，讓原PO大嘆，「我真的驚呆了！我身為德國豬腳的鐵粉，很常在買，但居然不知道現場有芥末醬可以拿耶！」





▲網友透過熱心阿姨告知才知道，原來買德國豬腳可以拿醬。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出引起許多網友熱議，幾乎沒人知道有附芥末醬，「啊！我也不知道」、「你不孤單，我也以為只有胡椒粉」、「從來沒看到 就算知道 到了現場也忘掉了⋯」、「妳不孤單，我也一樣買芥末醬放在家裡！」、「烤雞和德國豬腳熟食區的上面有胡椒粉和芥末醬可以自取，中和店有看到」、「是不是跟黑胡椒粉包放在一起？」、「原來黃芥末醬是給德國豬腳沾的，還想說為什麼要放」、「99%的人都不知道有醬！」、「感謝阿姨讚嘆阿姨，從來沒拿過」、「我也不知道ㄟ….謝謝阿姨～」、「我也不知道欸，太謝謝妳了」。