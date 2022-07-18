人妻提這要求　律師：你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊

▲「哥吉拉公仔」一案引發網路熱議。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻把老公的「哥吉拉公仔」送給親友小孩，造成家庭大革命，她提到，萬一離婚，希望老公可以把房子給她。對此，律師林智群直呼，「這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊！」

這名女子在「匿名公社」臉書社團表示，丈夫一直有蒐集公仔的習慣，近期她媽媽與親戚來家裡玩，小孩看到哥吉拉的公仔相當喜愛；媽媽要求送給小孩，她也聽話照辦，打算以後再買一模一樣的還給丈夫。

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▼「哥吉拉公仔」一案還沒落幕。（示意圖）



人妻說，結果老公暴怒，她反罵對方幼稚像個小男孩，遭提出離婚。她事後表示，雖取回哥吉拉，但老公至今還沒回家，讓她很懊惱後悔，急忙喊話「我真的錯了，回來談談好嗎？」

不過，人妻也提到，她一定不想離婚，但萬一真的離婚的話，希望老公可以把房子給她，「我家再貼500萬給你，畢竟我們在一起也6年多，當初結婚我媽也是同意我們的想法，聘金都沒有要，我也不年輕了。」有網友好奇詢問，當初兩人買房各出多少錢？人妻回應，「他父親出頭期，我家就家具，貸款他付。」

對此，林智群在臉書說，房子男方出頭期款、付房貸，女生家裡幫忙出家具，現在離婚的話，女生願意貼500萬元拿那個房子？「這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊！」

此事引發網路熱議，男方透過LINE回應女方，現在不想談離婚的事。人妻則對他溫情喊話，「今天出去我有路過模型店，裡面好多我看不懂的東西，你之後可以帶我去看嗎？我想被你疼……」

▼人妻發文。（圖／翻攝「匿名公社」臉書社團）







▼人妻說，萬一離婚，希望把房子給她。（圖／翻攝「匿名公社」臉書社團）

▼人妻對老公溫情喊話，「我想被你疼…」（圖／翻攝「匿名公社」臉書社團）