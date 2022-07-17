高雄老翁突遭壯漢爆打頭！網控「無差別攻擊」　警方說話了

▲老翁坐在超商門口，突然遭到一米八壯漢爆打頭部。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名老翁坐在超商外，突然遭一名男子徒手攻擊頭部，造成老翁頭部挫傷，幸好送醫後無大礙，而逞兇的男子犯後則逃逸，網友控訴這如同「無差別攻擊」。不過警方表示，第一時間接獲民眾報案時，就是通報醉漢打人，經檢視監視器畫面，也發現男子走路搖搖晃晃，目前家屬已到派出所提告。

網友在臉書社團《高雄大小事》po文表示，「路人無差別攻擊在高雄也發生了！」在左營忠言路小七門口，老人家竟然莫名其妙的被一名身高近一米八左右的壯漢突然牙起來狂打，事後消失無蹤。弱勢的老人家傷勢還不輕，也不太記得發生什麽事了，目前已經出院了。

底下網友則說，「大家出門要多留意身邊人，很多出門都只顧滑手機」、「景氣不好，惡性循環，瘋子超多，沒有錢就起笑」、「那種假瘋的，都會挑軟的」。

▲老翁遭爆打頭部，警方到場詢問事發經過。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，這起事件發生在16日下午4點32分，有民眾通報，左營區忠言路上的超商外有醉漢打人，立即派遣警力處理。警方到場並無打架情事，但被害人75歲高姓老翁表示，剛才坐在超商外，卻遭一名剛從超商購買物品的男子徒手攻擊後離開，造成他的頭部擦挫傷，意識清楚，由救護人員送往聯合醫院醫治。

警方強調，經調閱超商監視器，發現動手的張男走路搖搖晃晃，疑似喝醉酒，再訪查附近民眾，經多重比對後，當天已掌握嫌疑人28歲張姓男子身分，同時也通知被害人高姓老翁的家屬至派出所提吿，而家屬今日已到派出所提出告訴。

警方呼籲，切勿加暴行於人或藉端滋擾、謾罵喧鬧，以上行為可能觸犯刑法或社會秩序維護法，亦勿喝酒鬧事，切勿以身試法。