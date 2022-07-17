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帥哥美女照騙很大　22歲男砸8.8萬約正妹一場空

▲刑事局預防科對暑假期間交友詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預防科對暑假期間交友詐騙提出預警。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

暑假期間不少網友流連手機遊戲、交友軟體，而假援交真詐騙案例也頻頻發生、足堪網友警惕。警方指出，不少想結識網友、交往對象者，一不小心即落入詐騙集團圈套，甚至接到自稱黑道的威脅，造成人財兩失。

刑事局預防科秀出案例，北部一名22歲王姓資訊業男子，日前在網路社群T平台上看到標題「我和一群姊妹經營外約俱樂部」貼文，對方邀王男加一名網路正妹暱稱「撲克皇后影兒」為好友，可介紹王男進撲克俱樂部體驗。

對方交友詐財手段五花八門，聲稱可先購買約會券5小時新臺幣8千元、過夜券12小時1萬8千元、A梅花套餐含約會券3張1萬8800元、J紅磚套餐含約會券3張及過夜券1張計36800元、Q紅心套餐含約會券6張及過夜券2張計58800元、甚至罪等及孩友K黑桃套餐含約會券8張及過夜券4張計8萬8千元。

▲刑事局預防科對暑假期間交友詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

王男隨即在下訂Q紅心套餐並轉帳58800元到對方指定帳戶，赴約到旅館卻沒見對方出現，這時對方再稱老闆、股東們要求先付押金5萬元，事後會還款，雙方殺價王男支付3萬元後，仍遲遲見不到心儀正妹，甚至對方還要求被害人提供LINE帳號供他們登入遭拒，王男等了2周仍無退款才驚覺遭詐騙，財損高達新台幣88800元。

另名20歲劉姓女業務透過網路交友軟體認識一名暱稱「nn0206」女網友，對方聲稱自己是酒店公關，雙方相約見面前，劉女接到對方主管來電，稱怕後續有問題，要求劉女購買3萬9千元遊戲點數當保證金，劉女先是依對方指示至超商購買遊戲點數，且翻拍序號及密碼給對方。

被害女子接獲幫派男子「南哥」來電恐嚇要求劉女繼續購買保證金，把車子抵押付款等，並傳送砍人影片給劉女，對方由詐騙轉轉為恐嚇，聲稱劉女若不副則，下半輩子家人都得都在床上度過，劉女將車開到車行抵押時，經車行老闆提醒才驚覺遇到詐騙，經查劉女前後購買9筆遊戲點數，遭騙3萬9千元。

刑事局指出，這類冒用網紅帥哥美女照片，誘騙民眾匯款、購買遊戲點數老哽仍有民眾輕信，警方指出只要聽到要求先匯款、購買遊戲點數幾乎都是詐騙集團手法、民眾如遇上述詐騙的情況，歡迎撥打「165反詐騙專線」諮詢求助。

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