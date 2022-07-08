臉書搭訕騙交往「被當人肉提款機」　癡情男砸54萬...提告討不回

▲臉書示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鍾姓男子在臉書上遇到一名呂姓女子主動和他認識、攀談，鍾男指控呂女佯稱要和他交往，並以繳房貸、幫母親繳貸款、罰款、存結婚基金等理由，前後多次讓他匯了54萬元，後來結婚沒下文，鍾男不甘受騙，提告要求呂女還錢，但呂女只承認其中13萬多是借款，其餘都跟她無關，法院審理後認為，鍾男無法證明汽車貸款、辦手機門號等費用與呂女有關，判呂女需賠償13萬1000元。

鍾男提告指出，呂女是用他人臉書與他攀談，佯稱要交往，後來就以要繳房貸、幫媽媽繳貸款、繳罰鍰、存結婚基金為由，讓他以無褶存款方式匯款了13萬1000元和3萬5000元，後來呂女又他買車貸款40多萬，但車子後來賣掉只剩16萬元，損失24萬，呂女還叫他辦大哥大、買機車給朋友等，前後害他損失54萬7556元，要求呂女還錢。

法院審理時，呂女只承認向鍾男借了13萬1000元，其他如買車，辦大哥大門號、買機車給朋友等事情，都和她沒關係，不過她目前在監執行，也沒辦法還錢。

法官根據相關匯款資料和兩人的LINE對話紀錄後，認定只有13萬1000元是借款，其他如買賣汽車、辦行動電話門號、買機車等行為，都無法證明是呂女鼓吹鍾男去做的，因此判呂女僅需賠償13萬1000元，全案可上訴。