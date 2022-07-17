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直擊／蘇貞昌再拿「撞球桿」細數執政成果　曝藍綠支持度劇變

記者呂晏慈／台北報導

民進黨一年一度的全國黨代表大會今（17日）登場，行政院長蘇貞昌再度拿出「撞球桿」進行政績說明，細數蔡政府執政期間，推動不孕症補助、班班有冷氣、「三保一金」照顧農漁民、租金補助、還債新台幣1200億元等執政成果；他談及，2018地方選舉民進黨遭遇「大海嘯」挫敗，如今總統蔡英文、民進黨支持度倍數增加，並向參選人喊話要拚出好成績，「在這個歷史的關鍵時刻，大家一定要非常努力，贏得勝利！」

▲▼民進黨全代會,行政院長蘇貞昌政績說明 。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌拿出撞球桿，細數執政成果。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

蘇貞昌今天表示，蔡政府推動班班有冷氣、國中小營養午餐等政績，越偏鄉越做得到；他也說，蔡政府下定決心，以新台幣300億元預算給與史上最大規模租金補貼，並降低申請門檻，讓房東、房客雙贏，建議所有要選舉的黨公職，都可以到菜市場、公園擺攤，幫助民眾辦理租金補貼，「他一定感謝你，感謝民進黨政府，感謝蔡總統！」

對於防疫成果，蘇貞昌說，對於任何生命消逝都感到不捨，政府儘管不能做到100分，但是盡心盡力，例如台灣超額死亡率是全球第三低，僅次於人口遠少於台灣的紐西蘭、列支敦斯登兩國家，並在疫情衝擊下，創下11年來新高的經濟成長率，「國民黨執政8年，人均GDP成長27％，蔡政府6年已經成長56％。」

蘇貞昌說，這些成績不是憑空而來，而是每天努力，是奠基於正確的領導、國人通力合作，「我們是不是可以給黨主席、蔡英文總統，一個最大的掌聲！」今天行政院的行政團隊好幾位閣員都一起參加全代會，他們有些人不一定是民進黨員，但是夜以繼日拚盡全力，「是不是可以給行政團隊一個溫暖、肯定的掌聲！」

蘇貞昌表示，再過4個月就是全國九合一大選，4年前，總統蔡英文支持度僅28.5％、民進黨支持度24.2％、國民黨支持度衝高至39.9％，「大海嘯來，再會游泳都不夠」，不過，現在蔡英文支持度達到47.3％、民進黨支持度達32.6％、國民黨支持度跌落至17.9％，基本盤是這樣，民進黨就要面對挑戰。

蘇貞昌並向所有民進黨籍參選人喊話說，所有參選人在今天都要披著戰袍、扛著黨旗出征，爭取為人民服務的幾會，如果各位沒有勝選，蔡政府的執政就不能延續下去，台灣要走向世界就會遭遇挫敗，「黨很期待，各位能夠為黨拚出好成績」。他高呼，「在這個歷史的關鍵時刻，大家一定要非常努力，贏得勝利，大家加油、民進黨加油、台灣加油！」

▲▼民進黨全代會,行政院長蘇貞昌政績說明 。（圖／記者李毓康攝）

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