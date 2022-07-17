已婚男腹痛不敢說！醫生X光一照嚇壞　寶特瓶「塞肛門」結果卡住

▲伊朗男子的直腸裡面居然卡著一個寶特瓶。（圖／Clinical Case Reports、CFP）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗一名男子因劇烈腹痛而在妻子的陪同下就醫，沒想到經過X光掃瞄檢查後竟發現，男子的直腸裡面居然卡著一個寶特瓶，他因不敢告訴妻子才拖延就醫，最後透過手術將寶特瓶拿出，所幸身體無任何大礙。

根據《紐約郵報》報導，伊朗一名50歲男子因為腹部劇烈疼痛，甚至沒有辦法進食且嚴重便秘，在妻子的陪同下前往就醫。結果醫生透過X光掃描後發現，他的直腸內竟然卡著一個完整的寶特瓶，由於太尷尬加上害怕妻子知道真相，所以他從頭到尾都不敢說。

這起案例被刊登在《臨床病例報告》期刊中，負責的伊瑪姆霍梅尼醫院（Imam Khomeini Hospital）醫師並未提到寶特瓶是如何塞入，僅寫到該名男子患有憂鬱症，而瓶子是以「底部先進入」的方式卡在直腸中，結果最後無法透過小瓶口施力將其拉出，最後醫生透過手術，在不損傷腸道的狀況下，將寶特瓶慢慢拉出。

後來這名男子在手術結束後3天出院，並前往身心科進行治療，目前身體已無大礙。醫學專業人士指出，世界各地皆有男性將異物塞入肛門的案例，包含燈泡、瓶子、棍子甚至是噴霧罐都有紀錄。

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