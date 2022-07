連2起「規模6以上強震」夜襲伊朗　至少5死12傷！杜拜也有感

▲ 伊朗連續發生2起大地震,至少3死。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗南部2日凌晨搖不停,2小時內發生2起規模6.1以上的強烈地震,至少造成5人死亡,12人受傷,中東地區從阿聯的杜拜、巴林到卡達都有感。

伊朗國家電視台報導,伊朗南部2日凌晨發生規模6.1地震,已知3人死亡。伊朗海灣沿岸荷姆茲甘省(Hormozgan)緊急管理負責人哈桑扎德(Mehrdad Hassanzadeh)表示,「地震已經造成5人死亡,12人住院」,當局已展開救援工作,並提供帳篷作為臨時住所。

根據歐洲-地中海地震中心(EMSC),伊朗南部1日晚間至2日凌晨地震不斷,當地2日1時30分左右發生規模6.1強震,震央在波斯灣沿岸倫格港(Bandar-e Lengeh)東北方49公里處,深度僅約10公里,此後發生多起有感餘震,凌晨3時25分左右又發生規模6.2強震。

社群媒體上流傳的影片可見,一名網友拍下多棟民宅坍塌、地上堆滿塵土及建築殘骸的畫面,民眾紛紛摸黑到戶外避難。阿拉伯聯合大公國、巴林和卡達也有民眾感受到地震威力,紛紛上傳家中物品搖晃的影片。

Just experienced the mother of all earthquakes and it was one of the longest ones in my 20 years of living in UAE and a really strong one here in Dubai…. #Dubai #earthquake #uae praying for everyone’s safety. May Allah have mercy. pic.twitter.com/iCELmDggIZ