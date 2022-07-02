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連2起「規模6以上強震」夜襲伊朗　至少5死12傷！杜拜也有感

▲▼ 伊朗連續發生2起大地震，至少3死。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 伊朗連續發生2起大地震，至少3死。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗南部2日凌晨搖不停，2小時內發生2起規模6.1以上的強烈地震，至少造成5人死亡，12人受傷，中東地區從阿聯的杜拜、巴林到卡達都有感。

伊朗國家電視台報導，伊朗南部2日凌晨發生規模6.1地震，已知3人死亡。伊朗海灣沿岸荷姆茲甘省（Hormozgan）緊急管理負責人哈桑扎德（Mehrdad Hassanzadeh）表示，「地震已經造成5人死亡，12人住院」，當局已展開救援工作，並提供帳篷作為臨時住所。

根據歐洲-地中海地震中心（EMSC），伊朗南部1日晚間至2日凌晨地震不斷，當地2日1時30分左右發生規模6.1強震，震央在波斯灣沿岸倫格港（Bandar-e Lengeh）東北方49公里處，深度僅約10公里，此後發生多起有感餘震，凌晨3時25分左右又發生規模6.2強震。

社群媒體上流傳的影片可見，一名網友拍下多棟民宅坍塌、地上堆滿塵土及建築殘骸的畫面，民眾紛紛摸黑到戶外避難。阿拉伯聯合大公國、巴林和卡達也有民眾感受到地震威力，紛紛上傳家中物品搖晃的影片。

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