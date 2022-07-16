北市每年2000人電梯受困　抽檢紀錄竟消失

記者陳家祥／台北報導

台北市連鎖KTV在6月時發生電梯下墜事故，且電梯內緊急鈴無反應，12名消費者受困電梯內長達40分鐘。對此，台北市議員耿葳調閱資料發現，北市每年通報電梯受困案近500件，平均起來每年有2000人遭遇電梯受困的意外；離譜的是，建管處針對北市升降設備抽查紀錄竟「消失」，讓她痛批建管處失職。

耿葳表示，台北市連鎖KTV在6月時發生電梯下墜事故，她依《建築物升降設備設置及檢查管理辦法》以及《建築法》，向建管處調閱該電梯每年的檢查資料或公安申報資料，沒想到竟憑空被消失。

耿葳說，該KTV每年的安檢資料是否有送往建管處備查，備查資料何時提供、如何提供等問題，直接音訊全無，建管處面對自己權管的升降設備業務態度消極、資料與公文書也明顯沒有依規定年限存檔備查，卻不斷把所有無法提供資料的責任通通推給已不在的前承辦人，如此管理方式難怪會造成台北市每年超過2000人受困電梯的狀況。

北市建築管理工程處指出，升降設備採三級品管制度，設備管理人每月自行委託廠商定期維護保養，再由內政部營建署指定的檢查機構核發使用許可證，最後再由建管處委託專業廠商按月檢查電梯機構。

建管處表示，北市合格取得使用許可證的升降設備共3萬8123台，依中央系統資料庫篩選列管，其中1282台許可證逾期不合格，已委託專業廠商逐案清查並依法處理。

至於議員質疑升降設備檢查紀錄「消失」，建管處說，2020前的抽驗資料，因辦理案件需要，提供給檢調單位調查，目前尚未歸還；2021年後的抽驗資料已於7月16日整理完畢，將供議員參考。