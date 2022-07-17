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社會 社會焦點 保障人權

捷運偷拍女乘客乳溝！姿態僵硬露餡　他辯「拍飛機」沒人信

記者張君豪／台北報導

北捷文湖線日前發生1起偷拍案，一名鍾姓女乘客搭乘文湖線從內湖站搭到忠孝復興站，下車時有熱心民眾告知她遭人偷拍，鍾女立即會同月台保全及同行友人，眾人合力將男子團團圍住，經警方檢視男子手機，發現鍾女的胸部照片，全案依妨害秘密罪嫌將男子移送該管轄區大安分局續辦。

▲鍾姓女子日前搭乘北市捷運文湖線遭男子持手機偷拍乳溝。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鍾姓女子日前搭乘北市捷運文湖線遭男子持手機偷拍乳溝。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

北市捷運警察隊第三分隊警員黃建華、曾國隆，日前接獲通報，忠孝復興站有旅客遭到偷拍，黃員等2人到場了解，原來是鍾姓女乘客搭乘文湖線從內湖站上車後，找到座位坐下專心滑手機，未注意四周狀況。

▲鍾姓女子日前搭乘北市捷運文湖線遭男子持手機偷拍乳溝。（圖／記者張君豪翻攝）

另名何姓男乘客從大直站上車後，便在車廂內搜尋目標，他發現專注於手機畫面的中鍾女，伺機站在鍾女座位側邊，於列車行駛經過松山機場時，由上往下拍攝鍾女胸部，因姿態僵硬，遭一旁熱心民眾發現，待下車時告訴鍾女，眾人合力將何男留在現場，被害人堅持要等警方前來處理。

警方到場時，何男一再辯稱照片是列車經過松山機場要拍攝飛機時不慎拍到，但民眾指證歷歷，何男百口莫辯，遭警方以妨害秘密罪嫌查辦。

北市捷警隊表示，常見偷拍犯罪手法以利用電扶梯上下乘時角度落差、車廂內趁被害者坐在椅子上，及上廁所門縫空隙，趁被害人一時不察偷拍裙底、胸部或如廁影像。

加上現在又逢暑假期間，北市捷警隊特分析犯罪熱點時間後，目前規劃16個重點站體，守望及車廂巡邏勤務，另外結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，以遏止類似偷拍案件發生。

捷警隊提醒，現今人手一機，乘客勿做不當的拍照或攝影，以免觸法，女性乘客穿著短裙或性感衣著，更應注意周邊有無可疑對象持手機等物貼近偷拍，如遇可疑人士有異常舉動時，可於車廂內可按下緊急對講機求助或撥打110報案電話，警方將立即趕赴現場，維護乘客安全。

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