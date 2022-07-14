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社會 社會焦點 保障人權

學姊罵「又屁又油」獲判無罪　學弟控遭歧視霸凌：二次傷害

▲▼露營，營火。（圖／pixabay）

▲梁姓男大生控告學姊在迎新宿營後罵他「又屁又油」，結果法官判學姊無罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

中興大學梁姓男大生控告王姓學姐，在有32人的LINE群組內貼出他的照片並說「看起來就又屁又油」、「榨出來的油都可以讓我們生超他媽大的火」，涉嫌公然侮辱、加重誹謗罪，台北地院判決認為王姓學姊是對梁男的不當言行發表評論，非無端謾罵，判決無罪。梁姓男大生親友不滿指出，梁男從新生入學就遭學長姊歧視霸凌，判決等於二次傷害，將請求上訴。

這起校園糾紛起源於2019年間，梁男參加系上的迎新宿營，其中有1項活動是要大一新生們發揮創意，交出自己身體的一部分作為「獻祭」，梁男交出1搓毛，大家開始起鬨，那搓是陰毛。

隔天王姓學姊在有32人的line群組中，直指梁男「看起來就又屁又油」、「這組合真的母湯，學妹不要走太近，會變胖ㄉ」、「為什麼發現他偷拍之後不叫XX開車輾他個三四遍，榨出來的油都可以讓我們生超他媽大的火ㄌ」，梁男憤而截圖提告。

檢察官認為王姓學姊無法證明梁男曾經偷拍，又以不雅言詞公然侮辱梁男，依妨害名譽罪嫌起訴。王姓學姊在法庭上「承認犯罪」，但解釋當時是因為大家在討論，有同學疑似被梁男偷拍，才會說出那些話。

台北地院調查後，根據學校性平會調查等報告等事證，認為梁男顯然有做過「剪陰毛」、「偷拍」等不當行為，因此在32人群組中，有許多成員相繼抒發感受、陳述意見，而王姓學姊發言用語雖屬直接、且不夠文雅，使梁男感受不堪，也不算純粹的無端謾罵，因此判決無罪。

對此，梁男親友指出，法官用無中生有的性騷擾案來要求梁男須有更大的容忍度
，實在是二次傷害，因為事情是從迎新晚會之前，梁男就開始遭到學長姐霸凌，判決結果讓人無言，將會和律師研究，請求檢察官提起上訴。

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