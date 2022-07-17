　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局指出，今天中南部斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨出現。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

再飆38度高溫！氣象專家吳德榮表示，今天（17日）北部、東北部最高氣溫可達37、38度，午後中南部有局部雷陣雨，北台近山區亦偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生機率；周四至下周日還將更熱，部分地區有機率續創今年最高溫紀錄。

中央氣象局指出，今天持續受到西南風影響，中南部斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨出現，其他地區仍為多雲到晴，午後宜蘭地區及各山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後山區雨勢偶爾比較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，北台灣高溫可達35至37度，其他地區高溫約32至34度，在西南風沉降的影響下，東南部地區有焚風發生的機率，北部及東半部局部地區高溫可以來到36、37度以上，尤其大台北及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨，大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台近山區亦偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生機率。

吳德榮提醒，熱帶大陸氣團今、周一盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣，高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度；花東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫。

吳德榮分析，周二、周三太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率；周四至下周日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱，部分地區有機率續創今年的最高溫紀錄。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
快訊／嘉義仁義潭水庫女子落水　警消救起已無生命跡象
美式賣場咖啡豆「出包」急召回！受潮恐產生1毒素

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

為何公司無法讓人把事情做好？5大原因讓年度目標永遠「只是目標」

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網心疼：拜託幫她撐遮陽傘

台灣神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

白飯煮得Q彈有秘訣！農委會教3招「好吃又營養」　網驚喊：做錯了

台灣第一家711！神人整理4大「特別意義門市」　網喊1間必須去

休息跟努力同樣用心！作家在疫情工作寫書「想睡就睡」成果驚人

彰化不二坊蛋黃酥2022預購時間曝光　撞上「鬼門開」限時電話預購

「拿到房就斷聯」人妻出軌還怨老公變恐怖情人　網：震碎三觀

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

詹子晴為王思佳怒告同業！　太愛工作「不急懷孕」老公晾一旁

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石落下　工人慘遭砸斃

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

為何公司無法讓人把事情做好？5大原因讓年度目標永遠「只是目標」

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網心疼：拜託幫她撐遮陽傘

台灣神人用Google表單自製「密室逃脫」！網玩瘋：還有嗎

白飯煮得Q彈有秘訣！農委會教3招「好吃又營養」　網驚喊：做錯了

台灣第一家711！神人整理4大「特別意義門市」　網喊1間必須去

休息跟努力同樣用心！作家在疫情工作寫書「想睡就睡」成果驚人

彰化不二坊蛋黃酥2022預購時間曝光　撞上「鬼門開」限時電話預購

「拿到房就斷聯」人妻出軌還怨老公變恐怖情人　網：震碎三觀

拜登首度會晤埃及總統　商討糧食與能源安全

影片曝！平頭哥性騷女店員「我就是要摸」被拒　竟嗆：妳鑲金的嗎

今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

城市天然攝影棚！彭于晏、周迅都來過　跟著電影取景地遊廈門

先住先贏！國旅住宿補助今起適用　「爽折1500」攻略曝

小馬可仕下令重談鐵路貸款計畫　中官員：合作繼續

為何公司無法讓人把事情做好？5大原因讓年度目標永遠「只是目標」

《LOL》低成本Cos星光戰士…統神戰狼谷　小盛崩潰：我花錢請下架

台中腦麻女路邊賣沙琪瑪「1個10元」　網心疼：拜託幫她撐遮陽傘

拜登結束中東4天訪問行程　搭機返美

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

生活熱門新聞

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

美式賣場咖啡豆出包！受潮恐產生1毒素

國旅補助上路！7000人擠爆墾丁

雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　

高中生寫書法弔唁安倍！藏頭又藏尾網驚呆

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

當鋪老闆開25K徵人　工作內容曝光…網搶破頭

冷氣縫隙掉出「超粗電線」　網細看嚇壞

機車後座男手機螢幕亮4字！網一看超敬佩

女友講電話脫口　晚上解決就有錢

「拿到房就斷聯」妻出軌還怨夫變恐怖

「來超商寄100包裹」後面一排人苦等！畫面戰翻

更多熱門

相關新聞

9縣市明防烤焦！大台北等2地恐飆破38度↑　下周「雨勢逐日減少」

9縣市明防烤焦！大台北等2地恐飆破38度↑　下周「雨勢逐日減少」

西南風影響，明(7/17)到下周一迎風面中南部地區有局部陣雨或雷雨，午後東北部和山區也有短暫陣雨，9縣市亮高溫燈號，其中大台北地區和花蓮縱谷有38度以上極端高溫機率；下周二(7/19)太平洋高壓勢力增強，雨勢將會逐日減少。

雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　

雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　

雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

西南風挾雨彈！1縣市大雨特報

西南風挾雨彈！1縣市大雨特報

大台北、台東防37度↑極端高溫　這三區仍有降雨

大台北、台東防37度↑極端高溫　這三區仍有降雨

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

槍殺4人當天！鄰居曝「李鴻淵妻真實狀況曝光」

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

美式賣場咖啡豆出包！受潮恐產生1毒素

《禹英禑》朴恩斌29歲「還是母胎單身」！

房東簽約拒寫「1資料」　網全搖頭：別租了

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

蔡阿嘎環島　二伯爸「膝痛走不動」1句話逼哭她

更多

最夯影音

更多
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面