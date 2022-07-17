今再飆38℃！午後大雷雨地區曝　這天起更酷熱

▲氣象局指出，今天中南部斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨出現。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

再飆38度高溫！氣象專家吳德榮表示，今天（17日）北部、東北部最高氣溫可達37、38度，午後中南部有局部雷陣雨，北台近山區亦偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生機率；周四至下周日還將更熱，部分地區有機率續創今年最高溫紀錄。

中央氣象局指出，今天持續受到西南風影響，中南部斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨出現，其他地區仍為多雲到晴，午後宜蘭地區及各山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後山區雨勢偶爾比較大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，北台灣高溫可達35至37度，其他地區高溫約32至34度，在西南風沉降的影響下，東南部地區有焚風發生的機率，北部及東半部局部地區高溫可以來到36、37度以上，尤其大台北及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨，大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台近山區亦偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生機率。

吳德榮提醒，熱帶大陸氣團今、周一盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣，高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度；花東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫。

吳德榮分析，周二、周三太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率；周四至下周日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱，部分地區有機率續創今年的最高溫紀錄。