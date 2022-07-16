9縣市明防烤焦！大台北等2地恐飆破38度↑　下周「雨勢逐日減少」

▲明大台北地區可能出現38度以上極端高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風影響，明(7/17)到下周一迎風面中南部地區有局部陣雨或雷雨，午後東北部和山區也有短暫陣雨，9縣市亮高溫燈號，其中大台北地區和花蓮縱谷有38度以上極端高溫機率；下周二(7/19)太平洋高壓勢力增強，雨勢將會逐日減少。

西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，氣象局針對9縣市發布高溫燈號，明白天台北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

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基隆市、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號，有36度以上高溫機會。

▲氣象局針對9縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員葉致均表示，受西南風影響，明起到下周一迎風面中南部地區會有斷斷續續降雨，其他地區高溫炎熱，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均指出，西南風影響期間，東南部會有焚風出現，大台北地區和花蓮縱谷則會有37度到38度以上高溫發生機率。

至於下周二(7/19)過後，太平洋高壓勢力增強，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，下周二和下周三午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周四(7/21)至下周六(7/23)午後西半部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

葉致均指出，下周二過後受太平洋高壓增強影響，除下周二清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨外，各地高溫然後，此後降雨以西半部和山區為主，但雨勢會逐日減少。