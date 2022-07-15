國旅補助來了！樂園3折「逾2萬人搶入場」　住宿折1300元7／17開跑

▲主題樂園門票優惠開跑首日，吸引不少旅客入場。（圖／Klook提供）

記者李姿慧／台北報導

國旅補助今(7/15)登場，自由行旅客到觀光遊樂園享門票3折優惠，今首日吸引2萬多人搶入園；7/17周日起平日住宿最多可折抵1300元，也帶動國人搶訂房，宜花東和離島等平日訂房已有近8成滿，成長4~5成。

國旅補助開跑，自由行旅客到觀光遊樂園享門票3折優惠，遊客入園前至「台灣好樂園」網站線上預約並填寫資料，取得電子憑證就可依照優惠購票入園，每組身份證字號最多可預約10張門票。

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今上路首日，根據多家大型主題樂園業者初估，今全台約2萬多人入園，皆出現成長，樂觀預期後續還會有大幅成長。

此外，國旅補助也祭出自由行旅客平日周日到周四入住飯店、旅館和民宿等最多可折抵1300元，預計有153餘萬份補助名額，7/17本周日起開始適用，觀光局則表示，日前有8800多家旅宿業者報名合作，迄今最新統計，全台已經超過9千家旅宿業者加入，周日起將正式適用，目前並未統計有多少旅客已經登錄資料，該優惠採先住先贏，在額度內，只要先訂房，入住前一天登陸仍有效。

中華民國旅館公會全聯會理事長洪崇元則表示，國旅補助加持下，7/17過後訂房情況還不錯，整體平日訂房成長了4到5成以上，其中宜蘭、台東、花蓮、墾丁和澎湖等離島，平日住房率都有7成到8成滿，過往平日沒有生意，這次住宿補助平日，幫助很大。

▲國旅補助帶動住宿訂房提升。（圖／記者翁伊森翻攝）

不過洪崇元指出，住宿補助總金額僅有25億元太少了，預估到9月可能就沒有了，希望政府可以再加碼，幫助旅館業度過寒冬，疫情受創最嚴重和首當其衝就是旅宿業，最慢恢復得也是旅宿業，希望秋冬可以延續補助一下，喚醒國人旅遊的心；此外旅館業用電量大，電費漲卻未把旅館業納入凍漲行業，讓旅館業還沒賺到錢就受重傷，並不公平，呼籲政府救救旅館業。

另「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1天，且符合只訂條件，即可申請每團2萬到3萬元補助，由於業者大多每周或每月申請一次，觀光局今尚未統計申請團數。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，今天開始已經有團體出團，預估7月出團比較旺，因8月恰好是農曆7月，部分旅客會有禁忌，目前7月底前出團已經成長4成多，大多去離島比較多，國旅補助確實對帶動出團旅遊有幫助，旅行社會將補助回饋到團費優惠，帶動旅客出遊。