　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影片曝！囂張雙煞持棍棒闖社區　孝子管理員遭打爆頭「慘縫30多針」

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一棟社區大樓的劉姓管理員，因勸說2名前來訪友的男子不要亂停車，沒想到竟被棍棒打到頭破血流，送醫縫了30幾針。高市公寓大樓管理維護公會今將前往慰問傷者劉姓管理員，公會透露劉男是鄰里皆知的孝子，與寡母相依為命，下午也將發放慰問金並協助後續法律追訴。

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲管理員遭爆打頭縫30針，2嫌是兇狠住戶友人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方7日上午7時30分許接獲某社區大樓報案，稱該大樓管理員遭2名不明男子持棍棒毆打。員警迅速趕抵現場時，已無衝突情形，但警方發現在場28歲盧男、26歲許男兩人身上沾有被害人53歲劉男血跡，且身旁掉落行兇器械，立即依殺人未遂準現行犯，強勢將其逮捕、帶返派出所偵辦，後續也報請高雄地檢署檢察官聲請羈押，以遏止再有不法。

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據曝光的現場畫面，只見一名身穿藍衣的男子手持棍棒，突然就上前朝著管理員猛揮，管理員也立即用手抓住棍棒阻擋，但藍衣男仍持續動手，最後將管理員逼到角落並壓倒在地毒打。

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲動手2男稱，先前也與同一管理員有糾紛，因此才情緒失控攻擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，盧、許2人疑因訪友過程中與管理員因勸導不要亂停車而發生口角糾紛，且盧男表示日前在訪友時，因在大樓前逗留遭同一名管理員勸離，因此一時情緒失控，便持器械攻擊管理員劉男，導致其頭部撕裂傷，身上也多處挫傷，頭縫了30幾針。

受傷的管理員劉男是鄰里皆知的孝子，與寡母相依為命，高市公寓大樓管理維護公會今譴責暴力，預計下午將前往慰問探視，也將發放慰問金並協助後續法律追訴。

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方進一步追查，劉姓管理員案發不久前與另一名大樓住戶蔡男曾發生衝突，該住戶就是曾經砍傷網紅「超艾夾」綽號金毛的男子。2案之間是否有關聯，警方偵查隊組成專案小組擴大追查，並將依法嚴辦，絕不容許暴力行為發生。

回顧蔡男涉及的糾紛，他曾在2021年2月間，在高雄市舞廳外頭砍殺網紅《含羞草日記》副團長超艾夾，同年4月又捲進仁武一起槍擊案當中，當時有4個人受傷。

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2嫌依殺人未遂準現行犯逮捕、帶返派出所偵辦，後續也報請高雄地檢署檢察官聲請羈押。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼管理員遭爆打「頭縫30針」，2嫌是兇狠住戶小弟。（圖／記者賴文萱翻攝）

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
Omicron新變種擴散11國！印度指數級增長　美英澳皆淪陷
千元鈔塞屍袋！北市殯儀館驚爆收賄醜聞　化妝師A最多
快訊／國安基金不護盤　台股重挫近350點萬4失守
蔡炳坤「處於深度昏迷狀態」！　腦中風開顱手術1.5小時
快訊／首度鬆口拚連任！侯友宜：尊重黨中央規定全力配合
印尼淫媒網紅再批台灣！　曝移工落跑3原因
餐敘照曝光！蔡炳坤入座面帶微笑　突「向左歪斜」說不出話
蔡炳坤「右側大腦大片出血」急做開顱手術　院方：未來一週是關鍵
LIVE／蔡炳坤腦中風緊急手術搶救　院方最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市婦捧19.6萬投資「未上市股票」　行員驚覺「警示帳戶」阻詐

神鬼女會計4年A走公司1億元　全省狂買10間房還引男友當司機

北市殯儀館驚爆收賄醜聞「千元鈔塞屍袋」　化妝師收1萬元A最多

忘了漲潮！基隆外木山釣客受困礁石　海巡動力救生圈建功

機車上有蛇！桃園騎士衝派出所求救　3警「逮捕」歸案

妻腦出血送醫！夫查手機驚見她外遇水電工...嬌喊「我要摸XX」

快訊／高雄男沒戴安全帽拒檢「飆逃1km」　趴地掙扎害警受傷

台61線恐怖掉落物！鐵捲片如血滴子滾300m　後車驚閃大塞3公里

台74轎車撞到「四輪朝天」　上班尖峰時間一度塞爆

飆罵小三「賤女人不要臉」遭起訴　法官以「正宮視角」判無罪

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

北市婦捧19.6萬投資「未上市股票」　行員驚覺「警示帳戶」阻詐

神鬼女會計4年A走公司1億元　全省狂買10間房還引男友當司機

北市殯儀館驚爆收賄醜聞「千元鈔塞屍袋」　化妝師收1萬元A最多

忘了漲潮！基隆外木山釣客受困礁石　海巡動力救生圈建功

機車上有蛇！桃園騎士衝派出所求救　3警「逮捕」歸案

妻腦出血送醫！夫查手機驚見她外遇水電工...嬌喊「我要摸XX」

快訊／高雄男沒戴安全帽拒檢「飆逃1km」　趴地掙扎害警受傷

台61線恐怖掉落物！鐵捲片如血滴子滾300m　後車驚閃大塞3公里

台74轎車撞到「四輪朝天」　上班尖峰時間一度塞爆

飆罵小三「賤女人不要臉」遭起訴　法官以「正宮視角」判無罪

怪手如何上屋頂？網猜測：零件運上樓才組裝　「真相」曝光

失聯越南移工深夜騎車違規　南警盤查起獲安毒查出他無照駕駛

快訊／遭對手撞倒！陳映竹滑輪溜冰摘銅　她世運會奪1銀2銅

北市婦捧19.6萬投資「未上市股票」　行員驚覺「警示帳戶」阻詐

《戰疫堡壘》公開集檢所辛勞　陳時中：把書與選舉連在一起不公平

最像外星人5星座　摩羯活在「高緯度」、天蠍有「他心通」

神鬼女會計4年A走公司1億元　全省狂買10間房還引男友當司機

安倍早看穿中共野心！創造「印太」反制中國　扭轉西方視角影響深遠

統一教爆恐怖洗腦！前教友親揭：10年捐款逾200萬　信徒賣房湊錢

不斷更新／台股大跌逾380點！國安基金不護盤　萬4失守

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

社會熱門新聞

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

男大生車禍亡　駕駛竟找妻子頂罪

快訊／國1「1大車、1小車」追撞翻覆　紫爆回堵5公里

不滿「讓奶奶回家」罵診所被告　G奶辣模回應了

「奶奶快回家」讓辣模怒了！　她自扮網軍罵診所結果GG

即／北市1男子12樓墜落　無生命跡象

即／神岡烤漆工廠大火　濃煙數公里外可見

新山夢湖離奇命案　越野車友失蹤亡

G奶網紅起底！　曾遭控剝皮、捲入謝和弦婚變

雨傘節闖檳榔攤　西施嚇到憋尿喊救命

即／房東上門討房！驚見房客套氮氣塑膠袋陳屍屋內

！28歲男詭騎機車苗栗衝海亡　死前家暴女友又做這些事

孝子管理員遭打爆頭「慘縫30多針」

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡炳坤送醫手術中！柯文哲還原餐敘過程　「第一時間就知道是中風」

快訊／蔡炳坤送醫手術中！柯文哲還原餐敘過程　「第一時間就知道是中風」

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲餐敘時，爆出身體不適等狀況，緊急被送往聯合醫院仁愛院區救治，台北市政府事後也證實進行手術中。柯文哲11日晚間受訪時表示，自己是醫生，第一時間就知道「這是中風」，便聯絡救護車送醫，時間上沒有延遲，預計動完手術、觀察一天後，約於12日上午10時由醫療小組對外報告。

蔡炳坤出血性腦中風「情況不樂觀」　柯文哲已趕到現場

蔡炳坤出血性腦中風「情況不樂觀」　柯文哲已趕到現場

蔡炳坤送醫動手術　前幾分鐘在談台博館

蔡炳坤送醫動手術　前幾分鐘在談台博館

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

酒醉金毛哥狂罵司機下秒突跳車

酒醉金毛哥狂罵司機下秒突跳車

關鍵字：

管理員糾紛高雄住戶停車影音棍棒傷勢縫合

讀者迴響

熱門新聞

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

黃嘉千認婚變6天首露面　竇智孔再發聲嘆氣

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面