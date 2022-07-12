影片曝！囂張雙煞持棍棒闖社區　孝子管理員遭打爆頭「慘縫30多針」

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一棟社區大樓的劉姓管理員，因勸說2名前來訪友的男子不要亂停車，沒想到竟被棍棒打到頭破血流，送醫縫了30幾針。高市公寓大樓管理維護公會今將前往慰問傷者劉姓管理員，公會透露劉男是鄰里皆知的孝子，與寡母相依為命，下午也將發放慰問金並協助後續法律追訴。

▲管理員遭爆打頭縫30針，2嫌是兇狠住戶友人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方7日上午7時30分許接獲某社區大樓報案，稱該大樓管理員遭2名不明男子持棍棒毆打。員警迅速趕抵現場時，已無衝突情形，但警方發現在場28歲盧男、26歲許男兩人身上沾有被害人53歲劉男血跡，且身旁掉落行兇器械，立即依殺人未遂準現行犯，強勢將其逮捕、帶返派出所偵辦，後續也報請高雄地檢署檢察官聲請羈押，以遏止再有不法。

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據曝光的現場畫面，只見一名身穿藍衣的男子手持棍棒，突然就上前朝著管理員猛揮，管理員也立即用手抓住棍棒阻擋，但藍衣男仍持續動手，最後將管理員逼到角落並壓倒在地毒打。

▲動手2男稱，先前也與同一管理員有糾紛，因此才情緒失控攻擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，盧、許2人疑因訪友過程中與管理員因勸導不要亂停車而發生口角糾紛，且盧男表示日前在訪友時，因在大樓前逗留遭同一名管理員勸離，因此一時情緒失控，便持器械攻擊管理員劉男，導致其頭部撕裂傷，身上也多處挫傷，頭縫了30幾針。

受傷的管理員劉男是鄰里皆知的孝子，與寡母相依為命，高市公寓大樓管理維護公會今譴責暴力，預計下午將前往慰問探視，也將發放慰問金並協助後續法律追訴。

▲高雄市一名劉姓大樓管理員被打破頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方進一步追查，劉姓管理員案發不久前與另一名大樓住戶蔡男曾發生衝突，該住戶就是曾經砍傷網紅「超艾夾」綽號金毛的男子。2案之間是否有關聯，警方偵查隊組成專案小組擴大追查，並將依法嚴辦，絕不容許暴力行為發生。

回顧蔡男涉及的糾紛，他曾在2021年2月間，在高雄市舞廳外頭砍殺網紅《含羞草日記》副團長超艾夾，同年4月又捲進仁武一起槍擊案當中，當時有4個人受傷。

▲▼2嫌依殺人未遂準現行犯逮捕、帶返派出所偵辦，後續也報請高雄地檢署檢察官聲請羈押。（圖／記者賴文萱翻攝）