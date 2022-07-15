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雲科大生亂停車　店家不忍了開告！他狂刷留言反擊

▲▼停車場示意圖。（圖／載自pixabay）
 ▲停車場示意圖。（圖／載自pixabay)

實習記者蘇郁晴／綜合報導

雲林有家日本料理餐廳老闆指控，1名雲科大學生到隔壁的早餐店用餐，卻將車停放在其專用停車場，店家在車窗上貼單提醒，沒想到這名學生竟刻意號召同儕在Google狂刷1顆星評論，店家憤而提告。然而，在靠北雲科3.0上有同學發文表示「這家的態度跟度量非常差，據說以前就已經有雲科生陸陸續續被告」。

監視器拍到4月8日早上11點左右，盧姓同學將車開進日料餐廳的專用停車場，停放後就到隔壁的早餐店消費，店家見狀於車上貼通知單告知，提醒車主只給用餐顧客停放，沒想到對方竟回覆，「借停一下又不會怎樣，我雲科很多學生，不給停我就號召同學一起給你負評！」，之後該名學生在雲科靠北3.0社團、雲科大line社群軟體發文。

▲▼學生於靠北雲科3.0上發文。（圖／靠北雲科3.0）

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▲學生於靠北雲科3.0上發文。（圖／截自靠北雲科3.0，以下同）

▲▼學生於靠北雲科3.0上發文。（圖／靠北雲科3.0）

▲▼學生於靠北雲科3.0上發文。（圖／靠北雲科3.0）

該日料店家在爆料公社上發文指出，4/13至4/20和6/20有26個匿名帳號狂刷店家26個1顆星評價，造成其名譽損失，並明確指出雲科黃姓同學在4/13至6/24期間，多次在店家貼文底下留言及Google評論上進行一連串的毀謗行為，店家表示，「大環境影響，物價通膨情況下，百姓生活不易！我們為什麼要受你這般欺負呢！本店已向相關單位對您提出告訴！行徑實在太惡劣了」。

▲▼店家於臉書發聲明。（圖／截自店家臉書）

▲日料店家於臉書發聲明。（圖／截自店家臉書）

該貼文引發眾多網友在底下留言自身看法，「科技太發達了，很多人也不懂法律問題，然後遇到事情之後才來道歉」、「現在教育真是失敗，只叫你做公民卻不讓你講道德」，也有許多人表示支持店家走法律途徑解決，「用評論威脅店家，支持提告上法院」、「被告剛好，成年人該為自己做的事負責」、「都成年了，讓他知道什麼叫法律」。

然而，該名黃姓同學針對自己留言負評做出解釋，「因為店家經常對於google評論處提告，以及曾經有與旁邊早餐店產生爭執，甚至讓亂停車的人到那邊留負評。」，並表示自己不認識將車停放於日料店的盧姓同學，而該事件也與自己留言負評無關，並在Google評論直嗆店家「雲科黑名單」、「不容許任何負評的店家，而且還會對他人提告，態度及度量有待加強」。

▲▼雲科大黃姓同學在店家google留負評。（圖／Google）

▲雲科大黃姓同學在店家google留負評。（圖／Google）

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