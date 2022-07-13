排隊買快篩勸「別抽菸」！藥局外上演女女亂鬥　韓籍媽慘被踹下陰

▲洪女與戴女在新店藥局外發生衝突。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／新北報導

新北市一名46歲的韓國籍洪姓媽媽今年4月份到藥局外排隊購買快篩試劑，過程中發現現場另名戴姓婦人(45歲)在一旁脫口罩抽菸，洪女當場上前規勸，未料竟遭戴女呼巴掌、腳踹下體，2人一度拉扯、雙雙倒地，事後互告傷害。北檢勘驗現場畫面，發現洪女並未出手攻擊，因此予以不起訴；而戴女則被拍下明確動手過程，且還辱罵三字經，因此依傷害、公然侮辱罪將其起訴。

這起案件發生在今年4月28日，當時國內疫情嚴峻，快篩試劑實名制首日開賣，洪女下午1點多帶著孩子前往新店區一處藥局外排隊購買快篩，不料卻發現同樣在排快篩的戴姓女子站在隊伍一旁抽菸，因此上前規勸「可不可以不要抽菸」，並要求戴女將口罩戴好。

未料戴女聽聞後大為惱火，認為洪女故意找碴，劈頭就痛罵三字經，並對洪女呼巴掌、腳踹下體攻擊，2人當街展開拉扯推擠，戴女重心不穩，與洪女雙雙倒地，隨後還不斷哀嚎「我的腰、我的脊椎。」事後警方獲報趕抵現場，雙方互告傷害，警詢後將2人函送法辦。

台北地檢署檢方勘驗現場監視器、及排隊民眾錄下的爭執畫面，發現過程中洪女均未動手，而是戴女呼巴掌、對洪拳打腳踢，造成洪女會陰部挫傷；而戴女會跌倒，也是因為拉著洪女的過程中自己重心不穩，才會雙雙跌倒在地。因此檢方予以洪女不起訴，而戴女的行為，已涉及傷害、公然侮辱等罪，依法提起公訴。