超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌：真的不知道

▲原PO拍照問同事要哪一款鮮奶，結果被喝止。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為何不能拍照？」一名網友傻眼透露，在超商幫同事買鮮奶，但品項太多了，他便準備拿起手機拍照，怎料遭到一位陌生人喝止，讓原PO嚇了一大跳。結果原因長知識，不僅超商有這規定，過去一名網友在好市多拍照，也被店員阻止，直到走到門口看公告後才讓他恍然大悟。

一名網友在臉書《爆怨公社》驚訝直呼，日前去超商買咖啡提神，順道幫同事買鮮奶，但冷藏櫃放著不同容量，又分全脂、低脂品項，於是他拿起手機準備拍照詢問同事時，結果傻眼了。

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原PO還原當時狀況，一名穿著便服的人，不知是店員還是廠商，「突然很嚴厲阻止我（拍照）」，讓原PO嚇得一跳。對此，原PO至今仍感到困惑，「為何不能拍照？我怎知道同事要喝什麼？」

文章曝光後，底下網友曝真相，「便利商店的商品排列方式是商業機密的一部分，他阻止你拍照很正常啊」、「正常來說，拍照是防止同行的偵查行為，不過便利商店大部分都是睜一隻眼閉一隻眼，太多選擇障礙的人了」、「本來就禁止拍照，但是有需求跟店員說一下，不拍大範圍，有的店員是會通融的」。

過去也有網友直言，台灣各大超商大部分都會在店內張貼禁止拍攝、錄影的提醒公告，不過卻鮮少人知道超商內有這項規定，如果有在店內拍攝的需求，還是建議先向官方申請。

就連逛好市多也是無法用手機拍照的，本站報導《「好市多拿手機1舉動」大GG 資深會員到門口崩潰！一票人都犯錯》日前一名男網友哀號，當了會員10多年，卻在賣場拍照當場被工作人員阻止，讓他一臉莫名。事後走到門外查看，才恍然大悟「賣場內不能拍照！」甚至有網友分享「以前在美國賣場拍照，還被查看相機是否刪除照片」。

▼好市多門口就公告「不能拍照」！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

