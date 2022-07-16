振興鐵道觀光！台鐵加碼推二鐵旅遊　9月起專用車廂載人車悠遊

▲台鐵全新二鐵旅行專用車廂9月上路。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部7/15振興觀光登場，台鐵除加碼推出4大優惠外，今(7/16)再宣布推出鐵道觀光新亮點，祭出全新的鐵馬上火車的二鐵旅行，搭配16條自行車路線，以專用車廂載旅客和自行車到各地旅遊。

因應振興觀光，台鐵日前推出「夏日振興優悠遊」4大鐵道振興旅遊方案，包括環島之星和郵輪式列車行程，住房折扣1300元外，加碼早鳥優惠最高再省1500元，最多可便宜2800元。另雄獅旅遊藍皮解憂號系列指定行程加贈藍皮限定款陶瓷磁鐵；台鐵TR-PASS三日券自8/1至12/31購票享票價優惠，其中TR-PASS三日券一般版全票原價1,800元，優惠價為1,500元；台鐵各車站商場也推出優惠活動。

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▲▼台鐵全新二鐵旅行專用車廂9月上路。（圖／台鐵提供）

為推動鐵道觀光，台鐵今也再度宣布加碼推出鐵道觀光新亮點，包括鐵馬上火車二鐵旅行(台鐵+鐵馬)，迎接疫情趨緩後振興時期。台鐵表示，全新二鐵旅行特別撘配觀光局和路總局新近完成的16條自行車多元騎乘路線，以專用車廂人車同行的方式，載運愛好者及自行車至各地悠遊。

▲台鐵全新二鐵旅行專用車廂9月上路，將搭配16條自行車路線載人車旅遊。（圖／台鐵提供）

台鐵局局長杜微也前往視察二鐵旅行籌備情形，包括二鐵專用車廂整備、上下車動線、自行車路線轉乘等規劃，杜微表示，專用車廂在9月上線前，要迴送潮州機廠進行專業外部塗裝，另外內裝整理也會再加強。此外台北站與機場捷運交界長廊上的「台灣自行車騎乘歡迎看板」也已啓用，迎接國外遊客來台享受自行車之旅。