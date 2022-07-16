直播主私約女粉絲！認識1天就開房間　挨告性侵辯交往...法官打臉

▲高雄一男直播主和認識1天的女粉絲相約唱歌後，一同投宿旅館，隨後男直播主不顧女粉絲反抗，強壓性侵得逞。（圖／取自Unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一男直播主阿俊(化名)私訊女粉絲小依(化名)聊天，僅認識一天後，2人隔日於深夜12點相約唱歌，並一同投宿旅館，在房內阿俊不管小依反抗，強壓她在床性侵得逞，隨後恐嚇小依不能離開房間，阿俊便沉沉入睡，小依趁機傳訊息向其他網友求救，模糊暗示「行動被限制、不能回家」，網友連忙趕到現場並報警解救小依。高雄地院審理後，依妨害性自主罪案件，處阿俊有期徒刑3年6月，全案還可上訴。

辦決書指出，阿俊經常在臉書上開直播唱歌，並因此認識粉絲小依，雙方於2019年6月11日深夜12點，相約到享溫馨KTV唱歌，因唱完歌已是半夜，外面又下著大雨，2人就一同入住鳳山一間旅館。

進房後，小依因太累，沒洗澡就躺到床上打算入睡，結果剛蓋好被子，阿俊就上前把被子拉開，撫摸她大腿，見小依反抗，強行壓制小依雙手，無套性侵得逞，並恐嚇小依不得離開房間。

直到早上快8點，小依看阿俊熟睡，怕直接開門逃走會驚醒他，所以先透過臉書訊息聯絡另一網友求救，表示自己「行動被人限制、不能回家」，網友連忙報警，阿俊醒來後發現小依的求救訊息，也逃離旅館，網友和警方趕往現場時，只看到蜷縮在樓梯間的小依。

全案審理時，阿俊證詞反覆，一下子說他和小依僅認識一天，在旅館各睡各的，沒發生關係，一下又表示2人是男女朋友，已交往1星期，上床是你情我願等等；小依則表示，她和阿俊是臉書網友，她有在看他唱歌直播，在案發前1天，因阿俊主動私訊她聊天才認識。

此案經高雄地院審理，法官查閱小依手機訊息和當天前來搭救的網友證詞等證據，認為阿俊犯行屬實，依強制性交罪嫌，判處阿俊有期徒刑3年6月，全案還可上訴。